All’orizzonte la guerra per l’eredità di Maradona, sul conto solo 100 mila dollari (con tanti debiti). Le stime sul patrimonio tra case e auto di lusso

Ma il suo patrimonio è stimato in 70-100 milioni di dollari: lascia anche gioielli, terreni, appartamenti nel centro di Buenos Aires, sei auto di lusso tra cui Bmw, Audi e Rolls Royce, investimenti a Cuba e in Italia e scuole calcio in Cina

Ora che Diego Armando Maradona – morto il 25 novembre – è stato sepolto nel cimitero di Jardin de Bella Vista, inizia la caccia all’eredità. Una leggenda del calcio che, chi ha avuto modo di conoscere bene, ha descritto come un uomo generoso, anche troppo, che nell’ultimo periodo si sarebbe circondato di approfittatori, di persone che avrebbero voluto (o forse hanno) approfittato delle sue debolezze. E, infatti, sul conto corrente della leggenda del calcio ci sarebbero appena 100mila dollari: pochi per un uomo come Maradona che, nella sua carriera, ha guadagnato milioni e milioni.

Ci sarebbero anche milioni di debiti

Secondo il giornalista argentino Luis Ventura, intervistato nel corso del programma tv “Fantino a la tarde”, Maradona sarebbe «morto povero» con tutti i suoi soldi sperperati «un po’ per le sua mani bucate un po’ per la gente che lo circondava». Anche perché, oltre ai 100mila dollari sul conto, ci sarebbero anche milioni di debiti. Ma come è stato possibile? Dove sono finiti i soldi guadagnati da allenatore a Dubai o da da presidente onorario del Dinamo Brest?

L’urlo della figlia: «Lo stanno ammazzando»

Il timore è che in tanti ne abbiano approfittato al punto che, come denunciato dai suoi familiari, nell’ultimo periodo anche parlargli era diventato impossibile. La figlia Giannina si era lasciata andare, tempo fa, a una dichiarazione molto forte: «Lo stanno ammazzando». E il riferimento era al suo avvocato di fiducia, a tutti i manager, i consulenti e i presunti amici da cui Maradona non si separava mai. Un affetto disinteressato o con un obiettivo ben preciso: sottrargli tutto il possibile facendo leva sulla sua instabilità fisica e psichica?

Un patrimonio da 70-100 milioni

Una cosa è certa: Maradona non lascia solo i 100mila dollari sul conto corrente ma anche gioielli, terreni, appartamenti nel centro di Buenos Aires, sei auto di lusso tra cui Bmw, Audi e Rolls Royce, investimenti a Cuba e in Italia e scuole calcio in Cina. Un patrimonio stimato tra 70 e 100 milioni. A contenderselo ci sono l’ex moglie, i figli, le sorelle, i fratelli e i nipoti.

Foto in copertina di repertorio: EPA/TATYANA ZENKOVICH

