Anche gli All Blacks si inginocchiano a Maradona: l’Haka da brividi con la maglia nera numero 10 – Il video

A pochi giorni dalla sua morte continuano in tutto il mondo dello sport gli omaggi a Diego Armando Maradona. Anche la squadra di rugby della Nuova Zelanda, gli All Blacks, si sono inchinati alla memoria del calciatore. A Sidney, in occasione della partita tra i neozelandesi e la nazionale Argentina per il torneo tri Nations, il capitano degli All Blacks, Sam Cane, ha posato una maglia numero 10 con il nome di Maradona nel cerchio centrale del campo di gioco in segno di rispetto per il giocatore e tutta la squadra ha eseguito la celebre Haka.

