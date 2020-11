Maradona, la figlia Dalma in lacrime allo stadio per l’omaggio del Boca Juniors sotto il palco della famiglia – Il video

Dalma Maradona, prima figlia del Pibe de oro morto il 25 novembre, è scoppiata in lacrime alla Bombonera per l’omaggio che le hanno tributato i giocatori del Boca Juniors. Dopo il gol decisivo segnato contro il Newell’s Old Boys, i padroni di casa sono andati sotto il palco dello stadio riservato alla famiglia di Diego, hanno alzato al cielo la maglia con il numero 10 e Dalma, tra gli applausi, si è commossa.

Già nelle prime ore successive alla morte del padre, la ragazza aveva colpito i tifosi di tutto il mondo postando sui social network una foto che le mostra da bambina mentre infila un fiore nei calzettoni di Maradona, con queste parole: «Ti amerò e ti difenderò per tutta la vita perché ti ringrazio per tutto quello che abbiamo condiviso! Sono distrutta ma andrò avanti! Ti porto le margherite per decorare i tuoi calzini da giocatore e per favore, guardami di nuovo con quell’amore che vedi nella foto».

Video: Twitter / @CCEire97

Leggi anche: