Germania, auto contro i pedoni a Treviri: due morti, arrestato il conducente

Un’auto ha investito diverse persone nella zona pedonale di Treviri, in Germania. «Abbiamo arrestato il conducente e la macchina è stata sequestrata. Secondo i primi accertamenti, due persone sono morte», ha scritto la polizia su Twitter dopo l’episodio, su cui le forze dell’ordine stanno indagando. La persona arrestata è un 51enne residente nel distretto di Treviri-Saarburg. Ci sarebbero almeno altri 15 feriti e ai cittadini è stato chiesto di evitare la zona del centro.

Secondo la Bild, che cita il quotidiano locale Trierischer Volksfreund, l’auto piombata sulla folla sarebbe una Range Rover scura, circostanza confermata da un video diffuso sui social network che mostra l’arresto del conducente. Alcuni testimoni hanno detto che alla guida ci sarebbe stata una donna, ma questa informazione priva di fondamento è stata smentita.

Il tuo browser non supporta il tag iframe

Il sindaco di Treviri, Wolfram Leiber, ha parlato di un atto volontario, ma su questo punto per il momento non ci sono certezze. L’area continua a essere presidiata dalle volanti della polizia e non si conoscono i motivi del gesto compiuto dalla persona arrestata. L’auto sarebbe entrata nella zona pedonale da Porta Nigra e avrebbe attraversato la Fleischstrasse ad alta velocità, attorno ai 70-80 km orari.

Video: Twitter / @Rayusmu

Leggi anche: