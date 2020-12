Caso Zaki, al via l’udienza sul rinnovo della detenzione. Presente anche il procuratore dell’Unione Europea

Oggi potrebbe essere il giorno in cui Patrick Zaki torna ad essere un uomo libero. Dalle 12 passate, è in corso al Cairo una nuova udienza per discutere del possibile rinnovo della custodia cautelare dello studente egiziano dell’Università di Bologna arrestato lo scorso 7 febbraio all’aeroporto della città. Secondo l’associazione Free Patrick oltre ai legali di Zaki, nella sede dell’Istituto di Polizia all’interno del complesso carcerario di Tora, nella periferia sud della capitale, sono presenti anche il procuratore dell’Ue e i rappresentanti delle ambasciate italiana, tedesca, olandese e canadese.

L’udienza del 21 novembre

Sono passati più di trecento giorni da quando Patrick Zaki è stato fatto prigioniero con l’accusa generica di «aver tentato di rovesciare il regime al potere» per una serie di post critici del regime di Abdel Fattah al-Sisi pubblicati sui social media. Da allora lo studente e ricercatore è stato detenuto nel carcere detto «la tomba», a 30 chilometri dal Cairo, in condizioni durissime, senza un letto né un materasso.

Nell’ultima udienza, il 21 novembre, la Corte d’assise del Cairo aveva deciso di prolungare la sua detenzione preventiva in carcere per altri 45 giorni, attirando nuove critiche e denunce da parte delle organizzazioni per la difesa dei diritti civili, tra cui Amnesty International Italia, il cui portavoce Riccardo Noury aveva definito il prolungamento della detenzione cautelare un «accanimento giudiziario».

Congelati gli asset dei tre attivisti scarcerati

Nei giorni scorsi, però, qualcosa si è mosso. Le autorità egiziane hanno scarcerato i tre manager dell’Ong Egyptian Initiative for Personal Rights (Eipr), per cui Zaki lavorava come ricercatore, a seguito di una serie di petizioni e di appelli, da Hollywood a Bologna. La scelta non è stata così lineare come potrebbe apparire. Come riferisce l’Eipr, nonostante la loro scarcerazione, le autorità egiziane hanno congelato tutti i conti dei tre attivisti Mohamed Basheer, Karim Ennarah e Gasser Abdel Razek.

Breaking: 3rd Circuit Terrorism Court ruling now:

1- Freezing temporarily all personal assets and property of all 3 @eipr directors Mohamed Basheer, Karim Ennarah and Gasser Abdel Razek.

2- Assets of EIPR as an entity appear to have not been covered the asset freeze order. — المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (@EIPR) December 6, 2020

Oggi si capirà se la scelta fatta per i dirigenti dell’Eipr aiuterà anche il destino di Patrick o se per vederlo di nuovo in Italia al suo posto, nell’università di Bologna, bisognerà aspettare ancora.

