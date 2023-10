Zaki a Che tempo che fa, Fazio ci riprova: «Sarà ospite della seconda puntata»

L’attivista egiziano Patrick Zaki sarà ospite della seconda puntata di Che tempo che fa, dopo che all’ultimo momento era stata rinviata la sua presenza all’esordio del programma di Fabio Fazio sul Nove. Sui social sono i responsabili del programma a confermare: «Come già anticipato da Fabio Fazio, Patrick Zaki sarà ospite della seconda puntata di Che tempo che fa». Il rinvio dell’ospitata era avvenuto dopo le polemiche che avevano colpito Zaki per i suoi tweet contro il premier israeliano definito «serial killer» dopo l’attacco di Hamas dello scorso 7 ottobre. Fazio aveva spiegato che l’attivista avrebbe dovuto partecipare alla prima puntata per presentare Sogni e illusioni di libertà, il suo libro da poco pubblicato dalla Nave di Teseo. «Ma visto quello che sta succedendo a Gaza – aveva spiegato Fazio – abbiamo pensato che sarebbe stato folle non dedicare la puntata all’attualità». Fazio aveva quindi spiegato che avrebbe ospitato Liliana Segre e David Grossman, in una puntata che ha ottenuto poi un importante risultato in termini di ascolti. E aveva anticipato che l’attivista egiziano sarebbe stato quindi ospite per la puntata successiva.

