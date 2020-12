Coronavirus, i numeri in chiaro. Sebastiani: «La riapertura della scuola non è un pericolo? I dati dicono l’opposto»

In Italia sono 887 i decessi legati al Coronavirus registrati nell’ultimo monitoraggio di oggi, 10 dicembre. Ieri le vittime erano state 499, in calo rispetto alle 634 di due giorni fa. Secondo i dati trasmessi dalla Protezione Civile e del Ministero della Salute, i nuovi positivi sono stati +16.999. Ieri se ne erano segnalati +12.756, a fronte dei +14.842 dell’8 dicembre. «A gennaio avremo ancora più di 10-15 mila casi al giorno», spiega il matematico Giovanni Sebastiani.

Professore, il presidente del Comitato tecnico scientifico Agostino Miozzo durante l’audizione in Senato oggi, 10 dicembre, è tornato a dire che, secondo lui, le scuole vanno riaperte perché non costituiscono un pericolo e non sono la causa della seconda ondata. Lei invece è dell’idea opposta.

«Se hai un fenomeno, cerchi di interpretarlo. Finché ho una teoria che mi spiega lo scoppio della seconda ondata, io adotto quella. Cos’abbiamo a favore dell’ipotesi sulle scuole? Due dati in correlazione: il primo, che dimostra che dopo i 14 giorni dalla riapertura a metà settembre, siamo passati da un trend lineare a una crescita esponenziale con un tempo di raddoppio di una settimana, a metà ottobre. E l’età dei contagiati era molto bassa, sotto i 30 anni».

Il secondo?

«Che dopo una settimana sono cominciate a risalire le terapie intensive. A questo punto, non abbiamo dati perché il ministero della Salute sono mesi che non fornisce i dati del tracciamento negli istituti scolastici, ma quello è l’evento che è accaduto prima dell’aumento esponenziale dei casi, non ce ne sono altri. Bisognerebbe allora chiedere a Miozzo qual è secondo lui la causa».

A proposito di tracciamento, crede vengano fatti ancora troppi pochi tamponi?

«Settimane fa il Commissario all’emergenza Domenico Arcuri ha detto che avrebbero messo su un piano per eseguire circa 300 mila tamponi al giorno, dato che, come è stato dimostrato e detto più volte, ci siamo giocati l’attività di tracciamento. Bene, dove sono questi tamponi? Quando siamo davanti a un’incidenza molto alta di casi positivi giornalieri, bisogna fare più tamponi. Per abbassare il tasso di errore nel monitoraggio, avere dati precisi, bisogna aumentare il numero di test».

Qual è invece l’andamento delle percentuali?

«In questo momento l’Italia ha un tasso di positività di circa il 10%. Da una settimana questo dato è costante. Perché? Da un’analisi a livello regionale, posso dire che ci sono alcune Regioni in cui le percentuali sono in crescita (Veneto e Puglia) e vuol dire che non è stato raggiunto picco circolazione. Mentre Lazio, Toscana, provincia di Trento hanno cominciato a scendere e ora sono di nuovo in risalita».

Cosa significa?

«Che non tutte le Regioni spingono nella stessa direzione, anzi, spingono in direzioni diverse».

E a proposito delle terapie intensive?

«Se uno va a vedere, le terapie intensive, così come i ricoverati con sintomi stanno calando. Sul piano nazionale questo accade per effetto delle misure di contenimento. Più precisamente, i due dati ci dicono che la situazione frena. Ma la diffusione del contagio rimane comunque in crescita, perché le Regioni sono eterogenee, hanno situazioni diverse».

A cosa è dovuta l’ulteriore diffusione del virus?

«Per come la vedo io all’inizio dello shopping natalizio sull’onda del Black Friday».

Quale sarà la situazione da qui ai prossimi mesi?

«Da ora, 10 di dicembre, fino al 10 febbraio abbiamo tre grossi nemici: le vacanze di Natale, la riapertura delle scuole e i picchi influenzali. La combinazione di questi tre fattori può essere veramente deleteria. Dobbiamo fare in modo di non avere un boom di contagi».

