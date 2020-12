È morto Paolo Rossi, il calciatore che ha portato l’Italia in cima al mondo nel 1982

Nel Mondiale giocato in Spagna, nel 1982, era riuscito a totalizzare 9 gol. Mai nessun italiano è riuscito a fare più di lui. Roberto Baggio e Christian Vieri sono solo riusciti a eguagliarlo. Paolo Rossi, classe 1956 è stato l’attaccante che ha guidato l’Italia alla conquista del suo terzo titolo mondiale. Questa notte è morto, a 64 anni.

Quel 1982 per lui fu un anno d’oro. D’oro come la Coppa del Mondo alzata nello stadio di Madrid, d’oro come il titolo da capocannoniere che gli venne aggiudicato in quel torneo e d’oro come il Pallone assegnatogli dalla Fifa quello stesso anno. Al ritorno a casa lo avrebbe aspettato una carriera tutta in Serie A, prima nella Juventus, poi nel Milan e infine nel Verona. Paolo, Pablito come era soprannominato, è stato inserito da Pelè nella lista dei 125 migliori giocatori di calcio viventi.

