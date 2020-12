«Rossi, Rossi, Rossi!»: i sei gol indimenticabili di Pablito ai Mondiali di Spagna ’82 – Il video

Paolo Rossi se n’è andato all’ospedale di Siena, dov’era ricoverato da qualche tempo per l’aggravarsi della sua malattia. Ma negli occhi degli appassionati di calcio di tutti i tempi resteranno per sempre impressi i gol di Rossi segnati ai Mondiali del 1982 con la maglia dell’Italia, quando fece alzare in piedi il presidente della Repubblica, Sandro Pertini. Nel video sono raccolte sei reti: Italia-Brasile 3-2 (5″, 25″, 74″) Italia-Polonia 2-0 (22″, 73″) e Italia-Germania 3-1 (56″). Qui sotto, la radiocronaca dell’epoca con la voce di Enrico Ameri: il racconto del primo gol di Rossi in finale contro la Germania, che ci regalò la vittoria in terra di Spagna.

Video: YouTube / Barbosa Fútbol Videos

Leggi anche: