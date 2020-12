Addio al Carrasco do Brasil, il ricordo dei brasiliani 38 anni dopo l’impresa di Paolo Rossi al Mundial ’82 – Video

I giornali brasiliani non hanno dimenticato quei tre gol eterni di Paolo Rossi che quasi da solo eliminò dai Mondiali in Spagna del 1982 una delle più forti nazionali brasiliane di sempre

Il volto felice di Paolo Rossi che esulta per ben tre volte nella stessa partita non è mai andato via dalla memoria collettiva dei brasiliani, che dopo 38 anni ricordano l’impresa di Pablito nel giorno della sua morte. Sulla home page di buona parte dei quotidiani brasiliani il ricordo è tutto per lui, il Carrasco do Brasil, il boia del Brasile che tagliò fuori una delle più forti nazionali brasiliane della storia, da Oscar a Falcao a Socrates, dal Mundial spagnolo del 1982.

O Estado de Sao Paulo ricorda Paolo Rossi nel giorno della sua morte O Globo in home page ricorda Paolo Rossi