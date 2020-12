Pablito «un ragazzo come noi» recita Venditti, ma in «Giulio Cesare» si riferiva a un altro Paolo Rossi

La morte del calciatore italiano Paolo Rossi ha fatto tornare in mente una canzone di Antonello Venditti intitolata «Giulio Cesare» dove citava proprio un Paolo Rossi e i mondiali di calcio. Il collegamento risulta immediato e naturale, ma risulta sbagliato anche se a creare confusione è la dedica dello stesso cantante in un post Facebook del 10 dicembre 2020 e durante un evento live con il calciatore sul palco:

«Paolo Rossi…era un ragazzo come noi…» scrive Venditti nel suo post riportando la foto del calciatore appena defunto, ma è bene ricordare che non era lui il reale soggetto della canzone: quel «Paolo Rossi» era uno studente ucciso il 27 aprile 1966 dagli estremisti di destra a Roma.

Qualcuno, nella giornata di oggi 10 dicembre 2020, crea ancora un po’ di confusione:

Il vero riferimento al Paolo Rossi ucciso nel 1966 lo spiegava lo stesso Venditti in un articolo pubblicato nell’edizione cartacea della Gazzetta del Mezzogiorno del 15 giugno 1998, a pagina 16:

Togliamoci il pensiero: «Era l’anno dei Mondiali, quelli del ’66, la regina d’Inghilterra era Pelè…». Io questa canzone, «Giulio Cesare», l’ho scritta vent’anno dopo, nel 1986, un’altro anno di Mondiali, quelli della «mano di Dio» di Maradona in Messico. «Paolo Rossi era un ragazzo come noi», che da tutti sembrò il Pablito del Mundial di Spagna, era invece un omonimo, il primo morto negli scontri tra studenti e polizia a Roma, sulla scalinata della facoltà di Legge, che appunto nel ’66 era un ragazzo come me. Un nome banalissimo, buono per un eroe immortale come Pablito e per uno studente morto quando e come non doveva morire. Quelli del ’66 furono anche i primi mondiali della tv.

Ecco un articolo de L’Unità del 4 maggio 1966 dove viene riportata una foto del Paolo Rossi citato da Venditti:

Antonello Venditti torna a parlare dell’origine della canzone in un’intervista a Repubblica del 4 luglio 2013:

Nella canzone il riferimento al 1986 non era al Paolo Rossi calciatore, ma a quei giovani che dovevano ricordare un episodio della storia politica italiana.

Eravamo trentaquattro quelli della terza E

Tutti belli ed eleganti tranne me

Era l’anno dei Mondiali, quelli del ’66

La regina d’Inghilterra era Pelè

Sta crescendo come il vento questa vita mia

Sta crescendo questa smania che mi porta via

Sta crescendo, oh, come me

Eravamo trentaquattro quelli della terza E

Sconosciuto il mio futuro dentro me

E mio padre una montagna troppo alta da scalare

Nel paese una coscienza popolare

Sta crescendo come il vento questa vita mia

Sta crescendo questa rabbia che mi porta via

Sta crescendo, oh, come me

La giovane Italia cantava, “Eia, eia alalà”

Davanti alla scuola pensavo “viva la libertà”

Tu dove sei?

Coraggio di quei giorni miei

Coscienza, voglia e malattia di una canzone ancora mia

Ancora mia

Nasce qui da te, qui davanti a te, Giulio Cesare

Eravamo trentaquattro, adesso non ci siamo più

E seduto in questo banco ci sei tu

Era l’anno dei Mondiali quelli dell’86

Paolo Rossi era un ragazzo come noi

Sta crescendo come il vento questa vita tua

Sta crescendo questa rabbia che ti porta via

Sta crescendo, oh, come me

L’estate nell’aria, brindiamo alla maturità

L’Europa è lontana, partiamo, viva la libertà

Tu come stai?

Ragazzo dell’86

Coraggio di quei giorni miei

Coscienza, voglia e malattia di una canzone ancora mia

Ancora mia

Nasce qui da te

Qui davanti a te

Giulio Cesare