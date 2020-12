I funerali di Paolo Rossi, l’ultimo saluto a Vicenza con i ragazzi dell’82 e i cori commossi dei tifosi – Video

Oggi l’ultimo saluto a Paolo Rossi nella cattedrale di Vicenza dove si sta tenendo la cerimonia funebre. A portare il feretro i suoi ex compagni di nazionale nella vittoria del Mondiale ’82, Marco Tardelli, Giancarlo Antognoni, Antonio Cabrini e Fulvio Collovati. All’esterno molti i cori di gente che ha intonato «Paolo, Paolo». Il campione è morto a 64 anni, dopo una lunga malattia, il 9 dicembre.

L’arrivo del feretro

La diretta dei funerali di Paolo Rossi

L’abbraccio dei campioni dell’82

«Ho perso non solo un amico ma anche un fratello. Quante emozioni abbiamo condiviso. Hanno stravolto la nostra vita. Siamo stati parte di un gruppo, di “quel gruppo”», ha detto Antonio Cabrini, suo ex compagno di nazionale e nella Juventus, durante il funerale. «Pensavo che avremmo camminato insieme ancora a lungo. Già mi manchi. Non ti lascerò andare. Sarai sempre dentro di me, ti prometto di stare vicino a Federica ed ai tuoi figli, ma tu resta vicino a me», ha aggiunto.

ANSA/NICOLA FOSSELLA

Lui «era il più grande di tutti, oltre che il più forte attaccante di tutti i tempi», ha raccontato Alessandro Altobelli. «Di quel gruppo era un simbolo non solo in campo ma anche fuori – ha dichiarato l’ex campione – Eravamo entrambi attaccanti, ma lui era molto più forte di me. Ho sempre cercato di copiare quello che faceva, ma le sue erano qualità naturali e imitarlo impossibile. Era sempre al posto giusto nel momento giusto, arrivava sempre prima».

«La morte di Paolo mi ha colpito perché non sapevo della sua malattia e quindi è stato un fulmine a ciel sereno. Ha rappresentato il calcio italiano, non ha uguali in assoluto». Così lo ha ricordato Paolo Maldini. «Io ho avuto la fortuna di giocarci insieme al Milan, lui a fine carriera e io giovanissimo», ha concluso.

