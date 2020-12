Il mondo piange Paolo Rossi, l’omaggio a Pablito di tifosi e avversari sconfitti dall’Europa al Sudamerica – Foto

La scomparsa di una leggenda come Paolo Rossi non poteva che invadere le home page di tutti i siti di informazione mondiale. A due settimane dall’addio a Diego Armando Maradona, il calcio piange un altro grande scomparso prematuramente che ha lasciato ricordi indelebili, tanto ai propri tifosi quanto agli avversari. È il caso di Rossi per i tifosi brasiliani, ma anche per tedeschi e polacchi, che quell’impresa di Pablito al Mundial ’82 in Spagna ancora la ricordano. Ma l’omaggio a quel centravanti di rapina azzurro è globale, dalla Bbc nel Regno Unito e El Pais in Spagna.

Il ricordo di Paolo Rossi della Espn Il ricordo di Paolo Rossi della Espn estadao-rossi-1 oglobo-rossi-1 Il ricordo di Paolo Rossi del quotidiano spagnolo El Pais Il ricordo di Paolo Rossi del quotidiano spagnolo El Pais Il ricordo di Paolo Rossi del sito della Bbc Il ricordo di Paolo Rossi del sito della Bbc Il ricordo di Paolo Rossi su Twitter di Sportbible Il ricordo di Paolo Rossi su Twitter di Sportbible Il ricordo di Paolo Rossi del quotidiano sportivo francese L’Equipe Il ricordo di Paolo Rossi del quotidiano sportivo francese L’Equipe

Leggi anche: