Coronavirus, Arcuri recluta 3 mila medici e 12 mila infermieri: «Chiamata alle armi per il vaccino»

Pochi giorni fa aveva annunciato due bandi per la fornitura di siringhe e diluente salino, in vista della somministrazione del vaccino anti – Covid in arrivo. Ora il commissario all’emergenza Domenico Arcuri dà ufficialmente il via a un’ulteriore gara, questa volta per il reclutamento del personale sanitario da impiegare durante tutta la campagna vaccinale. Si tratta di un bando per 3 mila medici e 12 mila infermieri da chiamare in servizio a tempo determinato durante i prossimi mesi.

Scadenze e tempi di assunzione

L’avviso pubblico ufficiale è stato emanato dal commissario poche ore fa, le candidature potranno essere fatte a partire dal 16 dicembre. La gara avrà scadenza il 28 dicembre con un’assunzione prevista per un massimo di 9 mesi totali, rinnovabili in caso di necessità.

Come candidarsi

I medici, gli infermieri e gli assistenti sanitari che vorranno partecipare al bando potranno candidarsi per via telematica sul sito del governo dedicato alle gare per l’emergenza Covid. L’appello è rivolto a cittadini italiani, europei ed extra europei. Un invito a cui non sono chiamati a sottrarsi anche tutti i medici in pensione e neo-laureati.

«La chiamata alle armi»

«Se fossimo in guerra sarebbe una sorta di chiamata alle armi», ha detto Arcuri parlando del nuovo bando. Armi a parte, l’invito ufficializzato vuole essere, a detta del commissario, «un richiamo accorato alla responsabilità e alla solidarietà di quei cittadini italiani che possono aiutarci ad effettuare la più grande campagna di vaccinazione degli ultimi decenni».

Un bando che chiama anche le agenzie per il lavoro

Oltre al bando per i medici, poche ore fa, è partita anche la gara volta a selezionare fino a 5 agenzie per il lavoro che, attraverso un accordo con lo stesso Arcuri, seguiranno la selezione, assunzione e gestione amministrativa del personale sanitario impiegato durante la campagna di vaccinazione anti Covid. Anche in questo caso le candidature, o meglio dire, le offerte, dovranno essere presentate per via telematica, sul portale ingate.invitalia.it.

Leggi anche: