Milano, migliaia di persone in coda per un pacco alimentare – Il video

Le immagini delle migliaia di persone in fila per un pasto davanti alla sede dell’associazione Pane Quotidiano Onlus descrivono la drammatica condizione di povertà in cui parte della popolazione si trova anche a causa del Coronavirus. La macchina del video percorre Viale Tibaldi all’altezza della sede milanese della Onlus Pane Quotidiano, realtà che da più di un secolo si impegna a fornire ogni giorno e a titolo gratuito prodotti alimentari a chiunque si rechi presso le due sedi della città. Il filmato della coda interminabile sta facendo il giro del web con commenti di vicinanza e rammarico: «Le file che non si possono vietare».

Leggi anche: