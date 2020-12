Lo smartphone di Stato, gratis per un anno: spunta l’emendamento nella nuova legge di Bilancio. Come funziona, chi può accedere

Si chiama “kit digitalizzazione” e si tratta di uno degli emendamenti elaborati da Andrea Martella, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’editoria, per la manovra economica e depositati in commissione Bilancio. Lo Stato darà in comodato gratuito per un anno uno smartphone «dotato dell’applicazione ‘Io’ e di abbonamento che consenta la consultazione online di due organi di stampa» ai nuclei con un Isee non superiore ai 20 mila euro. La platea cui è indirizzato il provvedimento è di circa 250 mila famiglie. La misura è pensata per il ridurre il digital divide, cioè il divario tecnologico tra chi ha accesso effettivo alle tecnologie dell’informazione (in particolare personal computer e Internet) e chi ne è escluso, in modo parziale o totale. Cosa che durante la pandemia da Coronavirus è emersa in modo più marcato – ad esempio per i ragazzi che hanno seguito le lezioni con la didattica a distanza.

Per quanto riguarda l’emendamento, non c’è ancora nulla di definitivo. L’iniziativa sarebbe infatti adottata in via sperimentale e riguarda i non titolari di un contratto di connessione internet e di un contratto di telefonia mobile. Per accedere, sarà necessario essere in possesso di un sistema pubblico di identità digitale, lo Spid. Nota bene: il pacchetto è concesso a un solo soggetto per nucleo familiare. Il Governo conta di si stanziare per questa iniziativa circa 20 milioni di euro per l’anno 2021.

Gli altri provvedimenti

Tra i provvedimenti per la legge di Bilancio, anche un nuovo piano per la cassa integrazione delle partite Iva iscritte alla gestione separata, che potrà arrivare a valere 800 euro al mese. Inoltre autonomi e professionisti potranno essere esentati dai contributi previdenziali, grazie a un fondo che gli esonererà automaticamente: quest’ultima misura sarà attuabile grazie a uno stanziamento di 1 miliardo per il 2021. Niente Imu per le aziende del turismo e dello spettacolo, e incentivi per i proprietari di immobili che concederanno uno sconto ai locatari.

50 milioni di euro è la posta in gioco per favorire, nel 2021, il rientro al lavoro delle lavoratrici madri dopo il parto, mentre con i nuovi congedi di paternità i papà potranno assentarsi dall’ufficio per dieci giorni. Nel testo, poi, lo stop all’Iva sui vaccini, lo slittamento della sugar tax al 2022 e un fondo da 500 milioni di euro da destinare prevalentemente ai gestori aeroportuali per tamponare i danni causati dalla pandemia.

