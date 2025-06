Scontro aperto Musk-Trump: «Mi deve la vittoria, ora dice falsità». «Rosica per gli incentivi persi». E Tesla crolla in Borsa

Il presidente Usa gelido dopo le critiche dell'ex consigliere: «Non so se avremo più una grande relazione»

È ormai guerra aperta tra Elon Musk e Donald Trump. Il patron di Tesla è intervenuto duramente su X, accusando il presidente americano di «ingratitudine» per non aver riconosciuto – a suo dire – il ruolo determinante che avrebbe avuto nella vittoria elettorale di novembre. L’ex capo del Doge ha inoltre respinto come «falsità» le dichiarazioni di Trump riguardo alla discussa legge fiscale, oggi al centro del dibattito politico negli Stati Uniti. Secondo quanto scritto da Musk sui social, le affermazioni fatte da Trump nello Studio Ovale – in cui il presidente sosteneva che il miliardario fosse informato sul contenuto della legge – sono «false». «Questa legge non mi è mai stata mostrata nemmeno una volta», ha scritto Musk. «È stata approvata nel cuore della notte, così in fretta che quasi nessuno al Congresso è riuscito a leggerla!».

Le frecciate sulla legge «grande» e «bella»

L’imprenditore ha poi criticato il provvedimento per aver mantenuto i tagli agli incentivi per veicoli elettrici e impianti solari, senza però toccare i sussidi a favore dell’industria del petrolio e del gas, definendo questa disparità «molto ingiusta», ha commentato Musk, chiedendo che venga eliminata la «montagna di spese inutili» contenuta nella legge. Non sono mancate, inoltre, le frecciate al presidente sul linguaggio usato per difendere il provvedimento. Trump aveva, infatti, definito la legge «grande e bella»; Musk ha replicato ironicamente: «In tutta la storia della civiltà, non c’è mai stata una legge che fosse allo stesso tempo grande e bella. Lo sanno tutti. O una legge è grande e brutta, oppure è snella e bella. La via giusta è sottile e bella», ha scritto.

Cosa aveva detto Trump

Nel corso di un incontro con la stampa insieme al cancelliere tedesco Friedrich Merz, il presidente Usa aveva espresso sorpresa e delusione per le recenti critiche di Musk. «Non so se avremo ancora una grande relazione», ha dichiarato Trump, difendendo la legge di bilancio duramente contestata dal fondatore di Tesla, che il giorno precedente l’aveva definita un «disgustoso abominio».

Secondo il presidente, l’imprenditore sarebbe «arrabbiato» per l’abolizione del cosiddetto «mandato per le auto elettriche», ovvero gli incentivi che per anni hanno sostenuto Tesla e che ora, con la loro rimozione, potrebbero aggravare la già evidente fuga di clienti. Trump ha inoltre ricordato di aver bloccato la nomina di un uomo vicino a Musk per un incarico alla NASA e ha ridimensionato il ruolo del miliardario nelle elezioni: «Avrei vinto la Pennsylvania anche senza di lui», ha sottolineato.

Lo scontro tra i due (ex) amici e colleghi non si è limitato allo scontro verbale. Il clima di tensione ha avuto ripercussioni anche sui mercati: le azioni di Tesla sono crollate di oltre l’8% a Wall Street.