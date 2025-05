Elon Musk, perché aveva anche un occhio nero per l’addio alla Casa Bianca: la sua versione

La spiegazione del miliardario sul livido vicino all'occhio destro. Il look dark adolescenziale nello studio Ovale per l'ultimo giorno alla guida del Doge. Che cosa ha risposto sull'abuso delle droghe in campagna elettorale

C’era qualcosa di strano sull’occhio destro di Elon Musk, mentre Donald Trump lo congedava dalla guida del Doge seduto alla sua scrivania nello studio Ovale della Casa Bianca. Lo hanno notato i fotografi, che hanno puntato gli obiettivi su quello strano livido sulla faccia del miliardario. Così come i giornalisti che, dopo aver incassato il suo silenzio sull’abuso di droghe psichedeliche durante la campagna elettorale di Trump, almeno su questo sono riusciti a ottenere una risposta.

Il cappellino e la t-shirt in stile «Padrino»: perché aveva l’occhio nero

Elon Musk si è presentato alla Casa Bianca con un berretto in testa con la scritta Doge. Indossava poi una t-shirt con la scritta che richiamava la grafica del Padrino di Francis Ford Coppola: «The Dogefather». Ma in tanti si sono interrogati su quell’occhio nero. Il miliardario ha spiegato ai giornalisti che quell’occhio livido è «merito» del figlio X. Il bambino di 5 anni stava giocando col padre, che pare lo abbia sfidato: «Dai, colpiscimi in faccia». E il piccolo non se l’è fatto ripetere due volte: «A quanto pare, anche un bambino di 5 anni può procurarti un occhio nero», ha detto Musk.