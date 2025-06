Elon Musk lancia la bomba, la proposta ai follower dopo la rottura con Trump: «Fondiamo un nuovo partito?»

Il miliardario volta pagina nel giro di una manciata di ore dopo la lite pubblica col presidente Usa. Ed è subito plebiscito

Elon Musk ha già voltato la pagina dopo l’addio alla Casa Bianca. E dopo la rottura aperta con Donald Trump passa al contrattacco. Tutto politico «È ora di creare un nuovo partito politico in America che rappresenti davvero l’80% della popolazione nel mezzo?», chiede il miliardario su X. Dove quel «nel mezzo» sembra stare a indicare chi rifugge dalla sinistra, da lui avversata, ma pure dagli eccessi, dalle «falsità» e dalle follie in politica economica che ora riconosce e denuncia in Trump. Il guanto di sfida prende le forma di un sondaggio fra i suoi follower, chiamati a dare risposta al quesito “rivoluzionario”. C’è tempo 24 ore. Poche decine di minuti dopo l’apertura del “televoto”, è già un plebiscito: circa mezzo milione di persone ha già votato, con oltre l’83% che ha detto sì alla proposta di un nuovo partito alternativo a Repubblicani e Democratici. E il post di Musk, a scanso di equivoci, viene fissato in alto: nuova missione politica n° 1, insomma.