Fondi pubblici al film-fantasma di Francis Kaufmann, il governo dopo lo scoop di Open: «Sanzioni al produttore se emergeranno irregolarità»

Il ministero della Cultura avvia immediati controlli sui crediti d'imposta concessi al finto regista Rexal Ford tramite un'azienda italiana: «Ma per ora tutto in regola»

È pressoché immediata la reazione del ministero della Cultura allo scoop di Open, che oggi ha svelato come Francis Kaufmann, il presunto assassino di Villa Pamphili, beneficiò negli scorsi anni di un cospicuo contributo pubblico per la realizzazione di un suo presunto film, poi mai realizzato. Il sistema di finanziamento, cui Kaufamnn ebbe accesso per il progetto di lungometraggio Stelle della Notte presentato tramite la società italiana Coevolutions con la falsa identità di Rexal Ford, era quello del tax credit. In una nota la Direzione generale Cinema e Audiovisivo del ministero fa sapere ora di essersi «immediatamente attivata per svolgere ulteriori e necessari approfondimenti» sul caso. «Se dal loro esito dovesse emergere un uso irregolare del credito d’imposta – prosegue il ministero – oltre alla revoca immediata del beneficio concesso, il produttore verrebbe escluso dai benefici della legge Cinema per cinque anni e le fattispecie emerse verrebbero segnalate ai competenti organi giudiziari».

I controlli amministrativi e la cessione del credito

Il produttore cui si fa riferimento sul quale saranno condotte le verifiche del caso è appunto Coevolutions srl, la società di produzione italiana che, tiene a precisare il ministero, è stata beneficiaria del contributo fiscale. Al momento comunque sul piano amministrativo e contabile tutto pare in regola: la società «ha presentato la domanda preventiva nel 2020 e la domanda a consuntivo nel 2023. Entrambe le domande erano e sono formalmente regolari; in particolare la domanda a consuntivo è completa della certificazione dei costi rilasciata da un revisore ufficiale dei conti», fa sapere il ministero, aggiungendo, come già scritto da Open, che il credito in questione comunque «risultava ceduto a un istituto bancario».