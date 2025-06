«La donna di Villa Pamphili è mia figlia Anastasia», la telefonata dalla Russia a “Chi l’ha visto?”. Gli studi a Malta e l’inganno di Kaufmann: «Voleva mettere su famiglia»

In una chiamata alla trasmissione, una donna ha riconosciuto i tatuaggi sul piede della figlia: «La piccola neonata si chiamava Andromeda»

«È mia figlia, si chiama Anastasia. E la neonata si chiamava Andromeda». La telefonata, a Chi l’ha visto?, arriva direttamente dalla Russia. La donna conferma alla trasmissione di Rai 3 di aver riconosciuto il corpo della figlia, bionda e tatuata, trovata senza vita a pochi passi dal corpo della figlia di 6 mesi, lo scorso 7 giugno a Villa Pamphili. Il caso vede indagato Rexal Ford, il cui nome in realtà sarebbe Francis Kaufmann, arrestato in Grecia e in attesa di estradizione per l’omicidio della piccola e per l’occultamento del cadavere della donna. Alla donna erano arrivate le foto di lui con la bimba in braccio, scatti che la stessa madre della donna ha mostrato al programma. E ha poi fornito un dettaglio esatto della figlia: il piede con il tatuaggio che corrisponde esattamente a quello mostrato dalla polizia.

Il racconto della madre: «Era andata a Malta a studiare»

Finora la procura di Roma aveva solo chiarito che si trattava di una donna sotto i 30 anni e originaria dell’Est Europa. Per il resto si era affidata alla diffusione dei tatuaggi, unici segni di riconoscimento trovati sul corpo della giovane. La presunta madre della donna aggiunge qualche elemento: «Anastasia era andata a studiare inglese a Malta, lì ha conosciuto Rexal Ford». Dice di aver parlato l’ultima volta con lei, in videochiamata, lo scorso 27 maggio quando la giovane si era già spostata da Malta a Roma. Con lei c’era proprio Kaufmann, che la donna riteneva «una brava persona» e che le avrebbe ripetuto più volte di «voler mettere su famiglia». L’ultimo contatto, per iscritto, tra madre e figlia risale al 2 giugno, cinque giorni prima della morte. In una e-mail la ragazza confida alla madre di avere dei problemi con il suo compagno, ma che «stavano cercando di risolverli». La figlia di Anastasia, secondo il racconto della madre, era stata inizialmente chiamata Andromeda, poi Lucia.