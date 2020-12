Ponte Morandi, per i periti il crollo fu causato «da scarsa manutenzione e dalla corrosione di un tirante»

Sul disastro «non ha inciso alcun fattore esterno». E se i controlli fossero stati eseguiti «avrebbero interrotto la catena causale e l’evento non si sarebbe verificato»

La causa che ha portato al crollo del ponte Morandi «è il fenomeno di corrosione a cui è stata soggetta la parte superiore del tirante Sud- lato Genova della pila 9». A dirlo è la perizia firmata dal collegio della giudice per le indagini preliminari Angela Nutini e composto da Massimo Losa, Giampaolo Rosati, Stefano Tubaro, Renzo Valenini, sulle cause del crollo del ponte avvenuto il 14 agosto 2018 e che ha causato la morte di 43 persone.

Le circa 500 pagine di perizia sono state redatte nel novero del secondo incidente probatorio, e provano a rispondere ai 40 quesiti formulati dalla procura per provare a dare una risposta alle cause del crollo. Il crollo, per i periti, è stato determinato anche da «i controlli e le manutenzioni che se fossero stati eseguiti correttamente, con elevata probabilità avrebbero impedito il verificarsi dell’evento».

Non solo: «la mancanza e/o l’inadeguatezza dei controlli e delle conseguenti azioni correttive costituiscono gli anelli deboli del sistema; se essi, laddove mancanti, fossero stati eseguiti e, laddove eseguiti, lo fossero stati correttamente, avrebbero interrotto la catena causale e l’evento non si sarebbe verificato», scrivono ancora i periti. «Non sono stati individuati fattori indipendenti dallo stato di manutenzione e conservazione del ponte che possano avere concorso a determinare il crollo, come confermato dalle evidenze visive emerse dall’analisi del filmato Ferrometal».

In copertina ANSA/Luca Zennaro | Alcuni dei palazzi che erano sotto ponte Morandi, evacuati e destinati alla demolizione, saranno riutilizzati per studenti e anziani dal Comune di Genova che provvederà alla ristrutturazione. Genova, 9 settembre 2020.

