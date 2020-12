Dove vedere i classici di Natale in tv, i film da non perdere (anche se li sappiamo a memoria)

Non è esattamente chiaro quando sia successo. Forse è accaduto lentamente, forse è stata una magia improvvisa o semplicemente a volte decidi di farti piacere quello che non puoi cambiare. Ma ormai è certo: Una poltrona per due fa parte delle tradizioni italiane del Natale. Certo, non ai livelli del presepe (finanziato anche nell’ultima Legge di bilancio) o dell’albero (Spelacchio non ti abbiamo dimenticato). La pellicola di John Landis con Dan Aykroyd, Eddie Murphy e Jamie Lee Curtis è regolarmente presente nel palinsesto, per il 23° anno di fila. Appuntamento alle 21.35 di oggi, 24 dicembre su Italia 1. Se il film di Natale per eccellenza lo troviamo dove lo abbiamo sempre lasciato, per altri cult bisogna studiare meglio il palinsesto televisivo.

Il palinsesto tv del 24 dicembre

Se volete una colonna sonora tradizionale per la Vigilia di Natale, su Canale 5 andrà in onda la 28° edizione del Concerto di Natale. Nella scaletta anche Malika Ayane, Renato Zero e Amy Macdonald. La Rai invece punta sul live action di Heidi, con Bruno Ganz, in palinsesto per le 21.30. Il miglior film di animazione la Rai lo gioca però su Rai 2, con Alla ricerca di Dory, sequel di Alla ricerca di Nemo. Più pallido del capolavoro originale ma comunque ben riuscito. Su Rai 4 invece potete dedicarvi a un Natale un po’ più creepy con Edward Mani di Forbice, alle 21.20.

Il palinsesto tv del 25 dicembre

Per il 25 dicembre Italia 1 punta tutto sulla maratona natalizia: a partire dalle 8.45 verranno trasmessi film dedicati ai ragazzi. Segnaliamo Polar Express alle 19.30. Più varia la proposta di Rete 4 che passa da Fantozzi 2000 – La Clonazione (13) a Via col Vento (20.30). Sempre il 25 dicembre su Rai 1 potete trovare un altro concerto di Natale, previsto per le 12.30. Da segnalare che Rai 3 non cede con Un Posto al Sole, il Beautiful di Napoli andrà in onda regolarmente anche durante le feste. Su La 7 invece troviamo Le avventure di Tintin: Il segreto dell’Unicorno.

Il palinsesto tv del 26 dicembre

Il palinsesto natalizio continua il 26 dicembre. Su Rai 1 alle 22.50 c’è Un bebè per Natale, mentre su Rai 2 alle 21.05 va in onda Natale alle Hawaii. Canale 5 conclude invece l’ennesima maratona di Harry Potter, che se non fosse un’opera in otto film potrebbe essere anche candidato a diventare il prossimo tormentone imposto di Natale. Harry Potter e i doni della morte – Parte 2 andrà in onda alle 21.20, seguito da Il diario di Bridget Jones. Su Italia 1 alle 16.10 verrà trasmesso Mi sono perso il Natale e alle 23.50 Jack Frost.

