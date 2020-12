Coronavirus, lenta discesa nel numero di vittime (459), 19.037 nuovi contagi con 152.334 tamponi

Il bollettino del 25 dicembre

Nel giorno di Natale non si arresta l’aumento di nuovi casi di positività al Coronavirus. Nelle ultime 24 ore, secondo i dati del bollettino del Ministero della Salute e diffuso dalla Protezione Civile, si registrano +19.037 nuovi casi, a fronte di +152.334 test. Ieri si erano contati rispettivamente +18.040 nuovi casi, mentre il numero di tamponi elaborati era pari a 193.777. Salgono così a 579.886 le persone attualmente positive al SARS-CoV-2 in Italia. Diminuiscono i decessi che oggi si attestano a quota 459, rispetto ai 505 registrati ieri, per un totale di 71.359 vittime sin dall’inizio della pandemia.

La pressione sugli ospedali continua a decrescere, seppur lentamente. Oggi si contano 23.402 pazienti ricoverati con sintomatologia (-668, ieri erano 24.070), mentre al netto di +165 nuovi ingressi in terapia intensiva, si contano 2.584 persone ospedalizzate in area critica (-5, ieri erano 2.589). Le persone positive in isolamento domiciliare sono 579.886 (rispetto alle 566.973 di ieri) e il numero dei dimessi aumenta di 32.324 unità, per un totale di 1.377.109 guarite sin dall’inizio dell’emergenza.

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

Leggi anche: