Coronavirus, 445 decessi in 24 ore. I nuovi contagi scendono a 8.585 con circa 8mila tamponi in più

Il bollettino del 28 dicembre

Sono 8.585 i nuovi casi di contagio da Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore. Ieri, 27 dicembre, se ne erano registrati + 8.913. Pochi i tamponi, come sempre accade dopo i weekend: 68.681 in 24 ore. Il tasso di positività scende così al 12,5%. Sono ancora 445 le vittime, secondo l’ultimo bollettino di ministero della Salute e Protezione Civile: il totale dei morti sale a 72.370, quello dei casi totali a 2.056.277. Ieri le vittime erano state 298, due giorni fa 261. Ci sono 2.565 persone in terapia intensiva, – 15 rispetto a ieri. 167 sono entrate nelle ultime 24 ore, anche se bisogna tenere presente che la Regione Campania comunica di non avere a disposizione il dato quotidiano sugli ingressi in TI. Il totale dei ricoveri in tutto il paese è di 23.932 italiani e italiane. 1.408.686 persone sono guarite dall’inizio del monitoraggio della pandemia in Italia. La Regione Valle d’Aosta segnala che a causa di un problema tecnico nella refertazione i dati odierni potrebbero essere sovrastimati.

Grafiche a cura di Vincenzo Monaco

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

