Coronavirus, 298 decessi in 24 ore. I nuovi contagi sono 8.913 con circa 20mila tamponi in meno

Il bollettino del 27 dicembre

I casi di Coronavirus individuati nelle ultime 24 ore in Italia sono stati 8.913. Ieri, 26 dicembre, se ne erano registrati +10.497 (+24 di Bolzano, segnalati oggi), in netta diminuzione rispetto al giorno precedente, il 25 dicembre. A Natale se ne erano segnalati 19.037. I nuovi tamponi effettuati sono stati 59.879 (ieri 81.285), per un totale di 26.046.137. Stando a quanto riportato dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile, il totale dei contagiati individuati da febbraio sale a 2.047.696. Gli attualmente positivi sono 581.760 (ieri 579.886). Per quanto riguarda i decessi, oggi ne sono stati segnalati altri 298. Ieri le morti erano state 261, alle quali vanno aggiunte le 7 di Bolzano segnalate oggi, ma riferite al conto di ieri. Due giorni fa, invece, 459. In tutto, il totale delle vittime sale a 71.925. Per quanto riguarda i ricoveri, sono 23.571 i pazienti ospedalizzati con sintomi (ieri 23.304) e 2.580 i posti letto occupati in terapia intensiva (ieri 2.582). Il totale dei guariti e dei dimessi sale a quota 1.394.011.

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

Leggi anche: