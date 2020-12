Coronavirus, 18.040 nuovi contagi e 505 decessi. Si riducono gli ingressi in terapia intensiva (-67)

Il totale dei pazienti ricoverati in ospedale è arrivato a 24.070. Il numero di nuovi ingressi in terapia intensiva è 149

Il bollettino del 24 dicembre

Nelle ultime 24 ore i decessi registrati in Italia di pazienti positivi al Coronavirus sono 505, meno rispetto ai dati diffusi ieri dalla Protezione Civile e del Ministero della Salute quando erano arrivati a 553. In tutto il numero totale delle vittime dall’inzio della pandemia nel nostro Pase è arrivato a 70.900. I nuovi contagi sono stati 18.040, dato in aumento rispetto a ieri quando si erano fermati a 14.522. Oltre al numero delle vittime si è ridotto anche quello degli ingressi in terapia intensiva, passati dai 216 di ieri agli 149 di oggi. Il totale dei pazienti ricoverati in ospedale è arrivato così a 24.070.

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

