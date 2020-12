Regeni, lo schiaffo della Procura egiziana: «Processo immotivato, il responsabile resta sconosciuto»

Secondo la Procura egiziana non ci sono gli elementi che giustifichino un processo sull’omicidio di Giulio Regeni. Il Procuratore generale Hamada Al Sawi ha annunciato oggi, 30 dicembre, «che per il momento non c’è alcuna ragione per intraprendere procedure penali circa l’omicidio, il sequestro e la tortura» del ricercatore italiano, ucciso nel 2016 in Egitto. Il responsabile, sostiene la Procura in una nota, «resta sconosciuto».

Il 10 dicembre scorso, la magistratura italiana ha chiuso le indagini contro quattro appartenenti ai servizi egiziani, passo che precede l’apertura di un processo. A questo proposito, il Procuratore «esclude ciò che è stato attribuito a quattro ufficiali della Sicurezza nazionale», si legge nel testo pubblicato sulla pagina Facebook dell’istituzione cairota, la quale ha evitato di fornire l’elezione di domicilio degli indagati come richiesto invece dalla Procura di Roma.

La Procura egiziana si concentra invece sui cinque componenti della «banda criminale» specializzata in rapine a «stranieri», nel cui covo furono trovati documenti di Regeni, tra cui il passaporto. Una versione che non ha mai convinto gli inquirenti italiani. Il gruppo fu sgominato in uno scontro a fuoco con le forze di sicurezza al Cairo il 24 marzo 2016. «Vista la morte degli accusati, non c’è alcuna ragione di intraprendere procedure penali circa il furto dei beni della vittima», spiega la nota.

