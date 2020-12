Il vaccino Sinopharm efficace al 79%, secondo la casa farmaceutica cinese. In sperimentazione in Argentina, Egitto e Marocco

Non va oltre l’80% di efficacia il vaccino cinese contro il Coronavirus Sinopharm. Secondo l’Istituto di Pechino per i prodotti biologici, controllato dalla stessa società produttrice del vaccino, l’efficacia è stata fissata al 79,34%. Secondo i dati del ministero della Salute degli Emirati Arabi Uniti, dove è in corso la sperimentazione, l’efficacia era stata fissata all’86%. Pochi giorni fa erano emersi i dati preliminari su un altro vaccino cinese, quello sviluppato da Sinovac, che dalle sperimentazioni in corso in Turchia e Brasile aveva fatto emergere un’efficacia del 91,25%, secondo quanto riportato dal New York Times. Finora i dati emersi dagli altri vaccini hanno rilevato un’efficacia del 95% per quello sviluppato da Pfizer e BioNtech, del 90% con una dose e mezza per quello di Oxford e Astrazeneca e del 94% per quello di Moderna.

Mentre la somministrazione in emergenza in Cina del vaccino Sinopharm è già in corso da diverse settimane, il farmaco potrebbe presto essere adottato anche fuori dalla Cina, dove sono in corso le sperimentazioni sui volontari. I Paesi che hanno aderito sono Argentina, Perù, Emirati Arabi Uniti, Bahrain, Egitto, Giordania e Marocco.

