Coronavirus, Locatelli si vaccina: «Facciamolo tutti: è sicuro e protegge le persone più fragili e indifese» – Il video

Intanto in Italia sono state vaccinate quasi 23mila persone. Le regioni con più dosi sono Lombardia e Sicilia, quelle più avanti con le somministrazioni Lazio e Campania

Il professor Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità, ha ricevuto il vaccino anti-Covid in qualità di operatore sanitario e ha deciso di farlo pubblicamente per sensibilizzare l’opinione pubblica, soprattutto i più scettici. In un video diffuso dal ministero della Salute, infatti, ha raccontato di essersi vaccinato a Roma: «Spero che questo possa portare il buon esempio, vacciniamoci tutti, è sicuro, efficace e protegge le persone più fragili e indifese», ha detto.

Vaccinate 23 mila persone

Allo stato attuale, il numero dei vaccinati in Italia è di 22.789 (aggiornato alle 23.30 del 31 dicembre 2020). La fascia d’età con più vaccinati è quella 40-49 e 50-59. Solo 53 vaccinati nella fascia 16-19. La maggioranza sono donne (12.355): gli uomini sono, invece, 10.434. Le regioni con più dosi sono Lombardia e Sicilia, quelle più avanti con le somministrazioni Lazio e Campania. Il 27 dicembre sono state consegnate 9.750 dosi di vaccino, il 30 dicembre altre 359.775 e il 31 dicembre ne sono arrivate altre 110.175.

Video: Agenzia Vista/Alexander Jakhnagiev

