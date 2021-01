Vaccinate in Italia 45.667 persone su quasi mezzo milione di dosi distribuite: in testa Trento, Lombardia al quindicesimo posto

Le percentuali più alte di vaccinazioni si registrano in Provincia di Trento, Lazio e Friuli-Venezia-Giulia, mentre regioni come Liguria, Puglia, Campania e Lombardia sono ancora sotto al 10% di dosi somministrate rispetto a quelle distribuite

A due giorni dalla partenza del piano di vaccinazioni contro il Coronavirus, è la provincia autonoma di Trento a guidare la classifica degli enti locali in cui sono state somministrate più dosi del vaccino Pfizer rispetto a quelle già distribuite. Finora in Italia sono state effettuate 45.667 vaccinazioni su 469.950 distribuite, secondo l’ultimo aggiornamento sul portale del commissario straordinario per l’emergenza. Di queste 26.068 sono state ricevute da donne, mentre 19.599 da uomini. Nella classifica delle regioni, dopo Trento con il 34,8% di vaccinazioni (1.730 dosi su 4.975 distribuite) segue il Lazio con il 20,3% (9.301 su 45.805), il Friuli-Venezia-Giulia con il 16,3% (1.948 su 11.965), poi Bolzano con il 16,2% (971 su 5.995) e il Veneto con il 15,5% (6.041 su 38.900). In quindicesima posizione la Lombardia, che ha somministrato ad oggi il 2,7% delle dosi, cioè 2.171 su 80.595.

In questa prima fase che prevede la vaccinazione per gli operatori sanitari, il personale e gli ospiti delle Rsa, la fascia d’età più vaccinata è quella tra i 50 e 59 anni (13.086), poi quella tra i 40 e i 49 anni (10.475) e quella tra i 30 e 39 anni (7.972). 40.148 sono gli operatori sanitari e sociosanitari che hanno ricevuto le prime dosi, seguiti da 2.181 del personale non sanitario e 3.338 degli ospiti delle Rsa.

L’aggiornamento sul piano di vaccinazione in Italia al 2 gennaio 2021

Leggi anche: