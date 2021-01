Coronavirus, il Regno Unito accelera sulle vaccinazioni: via libera a due dosi di vaccini diversi. In Venezuela torna il lockdown per sette giorni

Nelle nuove linee guida per le vaccinazioni, le autorità sanitarie britanniche hanno introdotto la possibilità di somministrare una seconda dose di un produttore diverso rispetto alla prima. Una decisione contestata negli Stati Uniiti, dove i Cdc vietano questa pratica. In Venezuela Maduro ripristina le misure rigide dopo le aperture di dicembre

Regno Unito

EPA/Liam McBurney | Un operatore sanitario somministra una dose del vaccino Pfizer a Suor Joanna Sloan, la prima vaccinata in Irlanda del Nord

Via libera al regime mix-and-match per le vaccinazioni

Le nuove linee guida sulle vaccinazioni nel Regno Unito aprono alla possibilità di somministrare una seconda dose di vaccino contro il Coronavirus diversa dalla prima, nel caso in cui non fosse disponibile la prima dello stesso produttore. Una decisione che arriva mentre nel Regno Unito crescono i casi quotidiani anche sull’onda della nuova variante del virus e il timore di una nuova ondata. Questo regime di mix-and-match è visto però con scetticismo per esempio dagli scienziati americani. Come riporta il New York Times, diversi ricercatori hanno avvertito che non è ancora noto se e quanto i vaccini siano intercambiabili: «Non ci sono dati su questa idea», dice il virologo John P. Moore della Cornell University secondo il quale le autorità del Regno Unito: «sembrano aver abbandonato completamente la scienza, cercando di indovinare un modo per uscire da un pasticcio».

Nel frattempo, il Regno Unito ha anche deciso di accelerare le somministrazioni delle prime dosi dei vaccini, con il rischio di finire prima del tempo le forniture e ritardare la seconda somministrazione di circa tre mesi. Negli Stati Uniti, le linee guida dei Cdc vietano esplicitamente di usare due vaccini diversi nelle due somministrazioni, specificando che «la sicurezza e l’efficacia di una serie di prodotti misti non sono state ancora valutate».

Venezuela

EPA/Miraflores press | La vicepresidente del Venezuela, Delcy Rodriguez

Torna il lockdown con lo schema 7+7

Con il ritorno dell’aumento dei casi in Venezuela, il presidente Nicola Maduro ha reintrodotto misure più rigide di contrasto alla pandemia, ripristinando lo schema 7+7, cioè una settimana di lockdown rigido seguito da sette giorni di misure più flessibili. A dicembre il governo venezuelano aveva concesso regole più flessibili, ma la curva epidemiologica alla fine di questo periodo è tornata a salire. La vicepresidente, Delcy Rodriguez, ha annunciato quindi che da lunedì 4 gennaio fino al 10 resteranno attivi solo i settori essenziali come quello alimentare, sanitario, i trasporti e quello della sicurezza. Sul fronte vaccinazioni, il Venezuela ha deciso di puntare sul vaccino russo Sputnik V, dopo che il presidente Maduro ha firmato un contratto lo scorso 29 dicembre per l’acquisto di dosi del farmaco russo sufficienti per vaccinare circa 10 milioni di persone.

Leggi anche: