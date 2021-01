I numeri in chiaro, Sestili: «Situazione in peggioramento: sale la curva dei ricoveri e dei morti. Guardando all’Europa c’è da esser pessimisti»

Tutti i segnali di una nuova possibile terza ondata di Coronavirus, o ripresa della seconda, che dir si voglia, iniziano pian piano a emergere dai dati quotidiani raccolti dal ministero della Salute e diffusi nel bollettino della Protezione Civile. Dall’elaborazione del bollettino odierno, risulta un tasso di positività a livello nazionale che arriva a quota 13,67%, contro il 13,3% di ieri. Diminuiscono i numeri di tamponi elaborati, che scendono sotto quota 100.000 e si attestano a 91.656 unità. Cresce di 12.532 unità il numero di nuovi casi di contagio, portando così il numero delle persone attualmente positive a quota 575.979.

resce il numero di decessi, che oggi si attesta a 448 vittime Covid e cresce la pressione sugli ospedali, sia sul fronte dei ricoveri (+176 rispetto a ieri), sia nelle terapie intensive (+27 rispetto a 24 ore fa). Secondo l’analisi dei dati condotta dal fisico Giorgio Sestili sul network di comunicazione scientifica giorgiosestili.it, «come praticamente tutti i lunedì i contagi diminuiscono perché si sono testati pochissimi tamponi. Il lunedì è interessante guardare ai dati della settimana appena conclusa perché si capisce quello che è stato l’andamento complessivo, al netto dei sali e scendi giornalieri».

I numeri della scorsa settimana, complessivamente, cosa ci dicono?

«La settimana che si è conclusa ieri è stata la seconda settimana consecutiva in cui abbiamo registrato un aumento dei contagi dopo sei settimane di diminuzione: +125 rispetto alla settimana precedente che a sua volta segnava un +13% rispetto a quella dal 21 al 27 dicembre 2020. Anche la curva dei decessi è scesa per tre settimane consecutive, mentre nelle ultime due settimane abbiamo registrato un +9% e un +0,5%. Non c’è ancora una risalita evidente, però sicuramente ha smesso di scendere. Anche oggi, ad esempio, il numero dei decessi è consistente: 448. Anche sul fronte degli attualmente positivi, dopo sei settimane di discesa, nell’ultima settimana torna un segno positivo, aumentando di +3.718 unità, per un totale di 575.979 attualmente positivi».

Questo vale anche per i ricoveri ospedalieri, è corretto?

«Sì, anche in questo caso abbiamo avuto sei settimane consecutive di discesa dei posti letti Covid sia per i ricoverati con sintomatologia, sia per i ricoveri nei reparti di terapia intensiva. Nell’ultima settimana sono aumentati entrambi: ci sono 384 in più rispetto alla scorsa settimana, di cui +32 nelle terapie intensive. Tutti i parametri han ricominciato a crescere seppur lievemente, però le risalite cominciano sempre con numeri molto piccoli e sappiamo che questi numeri possono diventare in pochissimo tempo molto grandi, soprattutto se si dovesse innestare una crescita esponenziale».

Altri parametri critici?

«Un altro parametro che preoccupa è l’indice Rt che, nell’ultimo bollettino dell’Istituto superiore di sanità, è pari a 1,03. Questo significa che la situazione è in peggioramento, perché l’indice è in salita, però non siamo in una crescita repentina o esponenziale».

Cosa ci possiamo aspettare questa settimana?

«Nel corso di questa settimana registreremo i dati di quella che è stata la chiusura delle vacanze natalizie. Come sappiamo i dati che registriamo oggi si riferiscono a quello che è avvenuto circa un paio di settimane fa, in termini di contagi. Questa settimana, sostanzialmente, continueremo a registrare dei dati che si riferiscono al pieno delle vacanze, e all’Italia in zona rossa. Non ci si attende un grande incremento dei contagi, ma una situazione abbastanza stabile con i contagi che continueranno a oscillare tra i 10.000 e 20.000 al giorno, ovviamente al netto dei tamponi effettuati. Il punto è capire quali sono stati gli effetti delle riaperture del 7-8 gennaio quando si è rimesso in moto tutto: lavoratori, alcune scuole, i mezzi pubblici che hanno ricominciato a riempirsi. Ma questo sarà registrabile solo fra 2-3 settimane. Per questo ora bisogna stare molto attenti, perché si corre il rischio di pensare che vada tutto bene e poi renderci conto che tutto così non è».

È una situazione ancora in divenire, insomma. Ma guardando all’Europa non c’è da star tranquilli e in Italia, in questa seconda ondata, gli effetti si son visti “in differita” rispetto agli altri Paesi.

«Sì, la situazione potrebbe peggiorare ulteriormente, o stabilizzarsi e ci permetterà di capire se questo sistema a zone funziona. Guardando all’Europa c’è da essere pessimisti, perché i contagi stanno riprendendo anche in Paesi che hanno adottato misure molto drastiche, come nel Regno Unito, in Germania, in Francia: eravamo in anticipo a marzo, siamo in ritardo oggi: questo potrebbe costituire un vantaggio».

Il premier Conte ha preannunciato che «sta arrivando una nuova impennata dei contagi, che non sarà facile e saranno necessari ulteriori sacrifici»: ipotesi lockdown nazionale?

«Da un lato, guardando all’Europa c’è da esser pessimisti, ma è anche vero che l’Italia è stata capace di contenere l’ondata autunnale con questo sistema a fasce, con regioni molto virtuose come il Lazio che hanno dimostrato che si può gestire un’epidemia rimanendo in zona gialla. Questo sistema può funzionare se le persone rispettano le regole e si comportano in un certo modo: la differenza la fanno i comportamenti. Il lockdown, secondo me, può essere evitato perché il sistema a fasce ha dimostrato che può reggere. Tra l’altro adesso i parametri son stati anche inaspriti, quindi si sta cercando di stringere ulteriormente le misure proprio per evitare un nuovo lockdown totale».

