Coronavirus, in Lombardia calano gli ingressi giornalieri in terapia intensiva: +19 (ieri +38). I decessi sono 51

Il bollettino del 13 gennaio

Sale di nuovo il numero di casi di Coronavirus registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore. Sono +2.245 i nuovi contagi rispetto ai 1.146 riportati dal bollettino di ieri. Oggi, 12 gennaio, si riporta un dato in forte aumento anche per i tamponi effettuati: +31.880 a fronte dei +15.964 del 12 gennaio, per un totale di test eseguiti da inizio monitoraggio pari a 5.109.218. Il numero totale di vittime oggi 13 gennaio è pari a 25.954, +51 unità. Un dato in lieve calo rispetto ai +54 di ieri, e ai +62 di due giorni fa. Diminuiscono gli ingressi giornalieri in terapia intensiva: +19 contro i +38 dell’ultimo monitoraggio regionale. Il numero complessivo di ricoverati in area critica sale di 4 unità per un totale pari a 466. Per l’area medica si registrano 3.651 ( ieri +3.641), 50.850 le persone in isolamento domiciliare. Il totale dei dimessi e guariti arriva a quota 424.720.

Leggi anche: