Coronavirus, Arcuri scrive a Pfizer contro il taglio dei vaccini: «Il richiamo rischia di saltare. In pericolo le vite delle fasce più deboli»

Il commissario per l’emergenza Covid in una lettera alla casa farmaceutica: «Non è immaginabile una sospensione o un ritardo nella somministrazione della seconda dose». Speranza: «Chiediamo a Pfizer di rispettare i patti, chiediamo serietà e rigore»

Alla fine la lettera è partita. Domenico Arcuri, commissario straordinario per l’emergenza Coronavirus, ha scritto alla casa farmaceutica Pfizer – che sta distribuendo il vaccino tedesco di BioNThec – in merito all’annunciato taglio delle consegne. «Parte della popolazione italiana – ha scritto il commissario -, nei cui confronti si sta effettuando questa prima fase di vaccinazione, è costituita dalle fasce più deboli, come gli ultraottantenni, di regola accompagnati da una o più patologie. Quindi particolarmente esposti al rischio della vita. E per i quali non è immaginabile una sospensione o un ritardo nella somministrazione della seconda dose del vaccino».

A partire dalla prossima settimana, l’Italia riceverà il 29% in meno delle dosi stabilite dagli accordi stilati in sede europea. Il messaggio di Arcuri è chiaro: se i vaccini saranno meno del previsto, il prezzo da pagare sarà in termini di vite umane. Perché se le dosi non arrivano entro la settimana, il richiamo rischia di saltare. A innervosire particolarmente il commissario c’è stata anche la mancata spiegazione in merito ai criteri di sospensione (oltre al fatto che la comunicazione, arrivata il 15 gennaio, è stata inviata direttamente ai territori senza passare da lui). Le percentuali dei tagli variano di Regione in Regione, senza apparente logica: ad alcune arriverà il 40% in meno di dosi, ad altre il 25%.

La decisione di Pfizer, comunque, non ha toccato solo l’Italia (che al momento ha vaccinato 1.118.594 persone). Anche altri Paesi dell’Unione europea hanno ricevuto la stessa sorpresa, pur se in percentuali diverse e non del tutto trasparenti (parrebbe infatti che Norvegia, Olanda, Germania e Danimarca abbiano subito ritardi minori). «Chiediamo a Pfizer di rispettare i patti, chiediamo serietà e rigore», ha detto ieri sera il ministro della Salute Roberto Speranza. Al momento non è chiaro se e quando si tornerà a regime. Secondo Speranza, già dal 25 gennaio. Intanto, l’azienda avrebbe chiamato il commissario per rassicurarlo sul rispetto delle consegne a fine mese.

Nella mail di venerdì, la casa farmaceutica ha informato che i ritardi sono dovuti ai lavori di ristrutturazione in corso presso l’impianto di Puurs in Belgio (l’hub che si occupa di rifornire i Paesi europei). Lavori che sono stati avviati proprio per aumentare il ritmo di produzione del farmaco, dicono dalla causa farmaceutica. La motivazione però convince poco, tanto Bruxelles quanto Arcuri. «Vogliono farci credere che un’azienda inizia i lavori e si accorge a tre giorni dalla consegna che non riuscirà a rispettare i tempi?», si chiede il commissario. In questi giorni di dubbi, qualcuno inizia anche a ipotizzare che ci sia un legame con le recenti maxiforniture inviate a Emirati, Dubai e Paesi del Golfo – e che, cioè, Pfizer abbia rivolto lo sguardo a più potenti e promettenti offerenti. Al momento, però, non ci sono evidenze.

