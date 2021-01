Crisi di governo, Conte archivia Renzi e si appella ai volenterosi contro il sovranismo: «È il momento giusto per ammodernare il Paese»

«Nulla sarà come prima» dopo la pandemia di Coronavirus, «non possiamo offrire risposte mediocri come se nulla fosse accaduto. Nulla sarà come prima. Il Governo deve essere all’altezza. Confesso di avvertire un certo disagio nel trovarmi qui non per annunciare misure di sostegno per i cittadini, per le nuove modifiche al Recovery Plan, ma per spiegare una crisi in cui, io stesso, non ravviso alcun possibile fondamento. Le nostre energie dovrebbero essere tutte sempre rivolte verso le risposte al Paese, mentre così appaiono dissipate, in contrappunti spesso sterili. Rischiamo di perdere contatto con la realtà. C’era davvero bisogno di aprire una crisi politica in questa fase? No». Così, in attesa della resa dei conti di domani, 19 gennaio, al Senato, il premier Giuseppe Conte ha aperto alla Camera la parlamentarizzazione della crisi di Governo, chiudendo le possibilità di qualsiasi riconciliazione con Italia Viva e Matteo Renzi, senza però mai citare l’ex premier durante il proprio discorso.

L’appello ai «costruttori europeisti» per far ripartire il Paese dopo la pandemia

«Se posso parlare a nome di tutto il Governo a testa alta è grazie alla consapevolezza di chi ha impegnato tutte le proprie energie fisiche e intellettive alla comunità nazionale – ha proseguito il premier Conte dando conto dell’azione di Governo sulla gestione della pandemia -. Nel dibattito pubblico che si è levato in questi mesi di emergenza, alcuni hanno opinato che la pandemia avrebbe schiacciato la politica. Ma è stata politica la scelta di tutelare la salute, ma anche nella consapevolezza che solo tutelando quel bene primario si sarebbe potuta preservare la tenuta economica del Paese». Conte ha poi rivolto il proprio appello ai «costruttori europeisti»: «Sarebbe un’arricchimento per questa alleanza poter acquisire il contributo delle migliori tradizioni europeiste liberali, popolari e socialiste. A tutte le forze dell’Italia dico: aiutateci. Servono donne e uomini che sappiano andare oltre gli egoismi, servono donne e uomini capaci di non guardare all’utile personale: servono persone disponibili a mantenere elevata la dignità della politica».

La promessa di una nuova legge elettorale con impianto proporzionale

«Anche le opposizioni hanno contribuito – ha proseguito Conte rivolgendosi alle forze del centrodestra – avete contribuito ad affrontare alcuni passaggi critici. Avete votato lo scostamento di bilancio e avete portato avanti proposte qualificanti». Il premier ha poi sottolineato come la politica debba esser vissuta «come servizio, e non gestione del potere o mera gestione del contingente». Appellandosi nuovamente ai «volenterosi», il premier ha promesso che «il governo si impegnerà a promuovere una legge elettorale di impianto proporzionale quanto più possibile condivisa». Infine, Conte, ha annunciato che «designerà un’autorità delegata per l’intelligence» e che non manterrà la delega all’Agricoltura (incarico ricoperto ad interim dopo le dimissioni dell’ex ministra Teresa Bellanova).

I voti di fiducia a Conte

I voti di fiducia, oggi, non dovrebbero mancare, e dovrebbero oscillare attorno a quota 320, con una maggioranza assoluta fissata a 315 voti. A sostenere il premier e il Governo ci saranno sicuramente i voti di Movimento 5 Stelle (191), Partito Democratico (92) e Liberi e Uguali (12), nonché di alcuni deputati di Italia Viva, tra cui Michela Rostan (che ha definito l’apertura della crisi da parte di Matteo Renzi «un errore») e Vito De Filippo (che ha già preannunciato il suo ritorno nel Pd). A questo gruppetto di «costruttori» si dovrebbero aggiungere tra i 18 e 21 voti provenienti dal Gruppo Misto.

Restano incognite dell’ultimo minuto, specialmente tra gli ex pentastellati e tra gli esponenti che siedono sugli scranni centrali dell’emiciclo dell’Aula. Intanto le opposizioni incalzano. Il centrodestra, con una nota congiunta, ha reso noto che non voterà la fiducia al premier a causa del «fallimento del suo governo contro la pandemia sia da un punto di vista sanitario che economico».

