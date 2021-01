Sandra Lonardo replica a Giorgia Meloni: «Parla di Mastella Airlines? Lei volò con Scilipoti» – Il video

«Ieri alla Camera l’onorevole Giorgia Meloni ha parlato con disprezzo di una linea aerea della famiglia Mastella. Voglio ricordare a lei, che se n’è dimenticata con ipocrisia, e voglio dirlo a quest’Aula oltre che agli italiani: l’onorevole Meloni utilizzò il confortevole aereo Scilipoti per conservare il suo posticino di ministro nel governo Berlusconi». La senatrice Sandra Lonardo, moglie di Clemente Mastella, ha replicato così durante il suo intervento in Senato alla leader di Fratelli d’Italia, che il 18 gennaio aveva tacciato il premier Giuseppe Conte di «volare alto con la Mastella Airlines». Lonardo ha quindi aggiunto: «Incredibile dimenticanza per una donna senza macchia, che fa della moralità un suo cavallo di battaglia. Perché non fece l’eroina, dicendo no ai voti che arrivavano dall’altra parte? Perché non si è vergognata di volare con la linea aerea Scilipoti? Che doppiezza morale!». La senatrice ha quindi votato la fiducia al governo Conte.

Video: Facebook / Sandra Lonardo

