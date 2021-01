Crisi di governo, secondo giorno di consultazioni per Fico. I «responsabili» Europeisti: «Conte è la persona giusta» – La diretta

Dopo aver incontrato ieri le delegazioni del M5s, del Partito Democratico, di Italia Viva e Liberi e Uguali, il presidente della Camera Roberto Fico prosegue oggi le consultazioni, nell’ambito del mandato esplorativo ricevuto dal Capo dello Stato Sergio Mattarella. Fico avrà tempo fino a martedì 2 febbraio per verificare se sussiste la possibilità di ricostruire un esecutivo con le forze della maggioranza uscente, o se ormai non ci sono più i punti di convergenza necessari e, di conseguenza, se il presidente della Repubblica dovrà percorre altre strade per uscire dall’impasse della crisi di governo.

Autonomie: «Incarico a Conte, bisogna fare in fretta»

«Abbiamo ribadito al presidente Fico la nostra indicazione, ossia incarico al presidente Giuseppe Conte. Riteniamo che questa sia la garanzia per una soluzione rapida e che possa dare continuità al lavoro portato avanti dal precedente governo, che noi riteniamo particolarmente soddisfacente. Credo che siano previsti già oggi incontri per definire puntualmente le questioni programmatiche». Sono le dichiarazioni del senatore Gianclaudio Bressa, a nome del gruppo delle Autonomie del Senato al termine delle consultazioni alla Camera.

Il Quirinale smentisce le indiscrezioni: «Nessuna chiamata a Draghi durante la crisi»

Sulla scia di alcune indiscrezioni apparse oggi sui quotidiani, fonti qualificate del Quirinale riferiscono che «viene destituita di ogni fondamento la notizia che il presidente Sergio Mattarella abbia contattato, da quando si è aperta la crisi di governo, l’ex presidente della Bce Mario Draghi».

Il gruppo dei «responsabili» al Senato: «Aperti al confronto»

«Siamo pronti a un programma di legislatura, la persona giusta per portare avanti questo programma è Giuseppe Conte». Così il senatore Ricardo Antonio Merlo del gruppo Europeisti – Maie – Centro democratico, il neo gruppo costituito dai cosiddetti «responsabili» che si è formato per sostenere il premier dimissionario. «A livello di contenuti siamo pronti a confrontarci su tutto – ha proseguito il senatore Merlo – e la persona giusta per portare avanti questa fase storica del nostro Paese è Giuseppe Conte, secondo noi». Presente nella delegazione anche l’ex pentastellato Saverio De Bonis e la senatrice Mariarosaria Rossi, ex Forza Italia e considerata braccio destro di Silvio Berlusconi, prima dello strappo durante il voto di fiducia al Senato.

La prima giornata di consultazioni di Fico

Durante la prima giornata di consultazioni, M5s e Partito Democratico hanno blindato il premier Conte e avanzato l’idea di stesura di un cronoprogramma per fissare i paletti entro cui dovrà operare l’eventuale nuova maggioranza di governo. Matteo Renzi ha aperto all’ipotesi del documento scritto, ma non ha menzionato Conte, e ha tenuto comunque aperto un piccolo spiraglio verso un possibile governo istituzionale, pur dicendo di preferirne uno di stampo politico. LeU non ha posto veti di sorta, unendosi alla richiesta di «lealtà e chiarezza» tra le diverse forze politiche.

Il calendario delle Consultazioni oggi:

10:00 – Gruppo Parlamentare “Europeisti – Maie – Centro Democratico” del Senato della Repubblica

– Gruppo Parlamentare “Europeisti – Maie – Centro Democratico” del Senato della Repubblica 11:20 – Gruppo Parlamentare ” Per le Autonomie (SVP-PATT, UV)” del Senato della Repubblica

– Gruppo Parlamentare ” Per le Autonomie (SVP-PATT, UV)” del Senato della Repubblica 12:40 – Gruppo Parlamentare Misto della Camera dei deputati

– Gruppo Parlamentare Misto della Camera dei deputati 14:00 – Gruppo Parlamentare Misto del Senato della Repubblica

