Coronavirus, in Lombardia aumentano ancora i decessi: 63 (ieri 52). 21 i nuovi ricoveri in terapia intensiva

Il bollettino del 2 febbraio

Aumentano ancora le mrti di persone positive al Coronavirus in Lombardia. Sono 63 i decessi registrati in 24 ore, a fronte delle 52 di ieri. Sono 361 le persone ricoverate in terapia intensiva, con 21 nuovi ingressi in un giorno (ieri erano stati 26, due giorni fa 7 di ieri). Ci sono 3.544 persone attualmente ricoverate – ieri erano 3.489, l’incremento è di 55 posti letto occupati in più nella regione. 42.654 sono invece i lombardi e le lombarde in isolamento domiciliare – ieri erano 44.615. Il totale delle persone attualmente positive in Lombardia tocca quota 46.559. E 466.287 persone sono guarite da quando è cominciata l’emergenza sanitaria. 2.847.233 sono le persone testate, con un incremento di 22.699 tamponi nelle 24 ore. I 912 casi in più registrati nelle 24 ore portano al 4% la percentuale di persone positive sul totale di test effettuati.

In copertina ANSA/Mourad Balti Touati | Milano, 1 febbraio 2021.

