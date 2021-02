Anticorpi monoclonali: si aspetta ancora. Dall’Aifa oggi il possibile sì, tra costi e varianti saranno davvero la svolta?

Solo dieci giorni fa il presidente dell’Agenzia italiana del farmaco aveva annunciato il via libera alla sperimentazione degli anticorpi monoclonali, la nuova possibile frontiera di cura per la Covid-19. Ieri 2 febbraio la riunione convocata in misura straordinaria dalla Commissione tecnica scientifica dell’ente regolatore aveva fatto pensare all’arrivo di un via libera per l’uso d’emergenza: il percorso sperimentale cioè sarebbe iniziato e andato avanti con il farmaco però pronto a essere già utilizzato sul campo.

Era successo anche nel caso dei primi candidati vaccini, autorizzati in uso d’emergenza da Paesi come Usa e Regno Unito, che avevano così battuto sul tempo tutti gli altri. «Si terrà una riunione straordinaria per discutere sugli anticorpi monoclonali e per valutare un’autorizzazione all’uso in emergenza di tali farmaci», l’annuncio di Aifa aveva fatto ben sperare sul via libera ai nuovi farmaci ma qualcosa ancora sembra far attendere la Commissione di esperti.

«Dati promettenti ma non conclusivi» ha detto il Direttore generale Magrini annunciando per oggi l’incontro con le ditte produttrici. L’obiettivo sarebbe la condivisione «di dati non ancora pubblicati» che potranno aiutare l’Agenzia nella valutazione. Subito dopo la Commissione potrà finalmente esprimersi sull’utilizzo dei monoclonali «all’interno del Sistema Sanitario nazionale».

Gli inviti arrivati negli ultimi giorni da più rappresentanti della comunità scientifica italiana erano stati tutti volti all’accelerazione dei procedimenti di autorizzazione. «Funzionano, cosa aspettiamo?» aveva detto poche ore fa il professor Walter Ricciardi, consulente scientifico del ministro della Salute, mentre sarebbe stato lo stesso ministro Roberto Speranza a fare un certo pressing su Aifa per un’accelerazione significativa dei tempi. Ora l’ente regolare per l’Italia annuncia di avere bisogno di un confronto ulteriore, dopo il quale sarebbe atteso il possibile via libera.

Che l’Italia sia in ritardo nello studio dei monoclonali è ormai un dato di fatto. Nonostante la produzione in casa, nella Bsp Pharmaceuticals di Latina, la comunità di esperti aveva sottovalutato la possibile frontiera della nuova terapia, studiata e approvata negli Stati Uniti già dal dicembre 2020, e in Germania, primo paese europeo ad averne riconosciuto l’efficacia e l’utilizzo.

Eli Lilly e Regeneron sono i due farmaci che a partire dal 15 febbraio verranno presi in esame dal team di ricerca italiano per 12 mesi, «quegli stessi con cui Trump era stato curato durante il periodo di malattia», come ribadito più volte dalla stessa Aifa. Per riuscire a capire il perché di un’attenzione così centrale sul tema nonostante proviamo a fare un rapido ripasso di quello che c’è da sapere sui monoclonali e a riflettere sulle attuali zone d’ombra.

Cosa sono?

Gli anticorpi monoclonali sono molecole biologiche in grado di riconoscere, e neutralizzare in maniera specifica un determinato antigene, dove per antigene si intende una sostanza riconosciuta dal sistema immunitario come estranea o potenzialmente pericolosa. Un virus è formato da tante differenti sezioni sulla sua superficie, dove è possibile individuare i cosiddetti linfociti. I linfociti non sono nient’altro che le cellule di difesa del sistema immunitario che pattugliano il nostro corpo. È proprio da queste che parte la produzione degli anticorpi monoclonali.

Come si producono?

Isolando un singolo linfocita gli scienziati permettono a questo di duplicarsi producendo anticorpi tutti uguali: e cioè i monoclonali. Il clone cioè di un singolo linfocita che sarà capace di riconoscere uno specifico virus, batterio o microrganismo e bloccarlo.

Come agiscono contro la Covid-19?

Gli anticorpi monoclonali agiscono contro il Covid-19 come tutti gli anticorpi prodotti dal sistema immunitario. Si legano all’agente patogeno, in questo caso a SARS-Cov-2, riuscendo in due obiettivi:

impedendo di far entrare il virus nelle cellule umane, di farle quindi infettare e di provocare una replicazione veloce all’interno dell’organismo.

nelle cellule umane, di farle quindi infettare e di provocare una replicazione veloce all’interno dell’organismo. rendendo il sistema immunitario più potente nell’azione di fagocitamento del virus. Le cellule adatte a questa operazione sono i cosiddetti macrofagi: presenti in fegato, milza e tessuti vengono potenziati dalla presenza di anticorpi ad hoc per la difesa da SARS-Cov-2.

Prevenzione o cura?

I monoclonali hanno un’azione preventiva contro il Coronavirus. Se vengono somministrati a soggetti che successivamente contraggono l’infezione, possono bloccare l’ingresso e la duplicazione del virus nelle cellule inibendo lo sviluppo della malattia o comunque determinando una malattia meno grave. Nei termini invece di una terapia da somministrare a chi ha contratto già l’infezione, gli studi finora disponibili hanno provato una forte efficacia soprattutto nella fase precoce della malattia, quella più soggetta alla replicazione del virus. Per chi invece si trova in uno stadio più avanzato della malattia, gli anticorpi non risultano purtroppo efficaci.

I dati forniti dalla casa produttrice del farmaco Lilly, uno dei principali monoclonali studiati anche da Aifa, attestano una riduzione del rischio del 70% per quanto riguarda ospedalizzazione e mortalità. Su 1.035 pazienti ci sono stati 11 tra ricoveri e decessi (pari al 2,1%) tra i soggetti che assumevano la terapia con anticorpi monoclonali e 36 (il 7,0%) in quelli che assumevano placebo.

Da qui la possibilità l’idea di poter utilizzare la cura monoclonale soprattutto per le cure in casa, per tutti quei soggetti cioè che presentano i sintomi iniziali del virus e che potrebbero, come spesso accade, trasformarsi in casi molto più gravi e bisognosi di un ricovero. «Essendo antivirali vanno dati entro le prime ore dall’esordio dei sintomi», aveva giorni fa spiegato lo stesso Palù, sottolineando come la cura potesse essere rivoluzionaria per la terapia domestica.

Le zone d’ombra: il fallimento sulle varianti

Regeneron, Eli Lilly e GlaxoSmithKline, i tre principali concorrenti per la cura monoclonale, non sarebbero utili per la difesa dalle mutazioni di SARS-Cov-2. Ad averlo scoperto è il team di ricerca del Cancer Research Center di Seattle: nella popolazione sarebbero presenti già alcune mutazioni in grado di sfuggire alla cura con anticorpi.

«La sfida è arrivata a Natale quando sono apparse queste nuove varianti, in particolare quelle del Sud Africa e del Brasile. I cambiamenti che il virus fa nelle sue proteine ​​Spike sconfiggono gli anticorpi monoclonali», ha spiegato al Guardian Nick Cammack, a capo del COVID-19 Therapeutics Accelerator.

In particolare le varianti che avrebbero fatto resistenza sono due delle maggiori attualmente diffuse nel mondo, nello studio si legge chiaramente: «La maggior parte delle terapie anticorpali di punta per Covid, sono un fallimento per le varianti sudafricane e brasiliane». La notizia ha creato non poco sgomento nello scenario di un mondo in lotta non solo con il SARS-Cov2 ma anche con tutte le sue mutazioni.

Fino a poche ore fa la percezione sui monoclonali era quella di una possibile svolta, almeno a livello clinico. Ora le varianti smontano in parte una speranza, i dati sulla loro diffusione non sono ad oggi trascurabili e gli scenari futuri non escludono il progressivo aumento di mutazioni del genoma virale.

La nota dolente dei costi

Uno dei tasti più dolenti riguardo l’introduzione dei monoclonali nel mercato europeo e italiano è quello dei costi. Ce li potremmo permettere? La domanda è più che legittima soprattutto quando il futuro della nuova cura potrebbe essere quello di una diffusione di massa. Produrre anticorpi monoclonali costa molto. Sono proteine biologiche più complesse rispetto alle molecole che costituiscono gli altri farmaci e se ci riferiamo ai costi delle terapie monoclonali presenti ad oggi sul mercato, le cifre non risultano affatto modiche.

Negli Stati Uniti si va da un minimo di 15 mila dollari a un massimo di 200 mila per un anno di trattamento. Per l’Italia nelle ultime settimane si era parlato di un prezzo fino a 2.000 euro a dose, con tutte le possibili varianti al rialzo in un mercato ora più che mai affamato di cure e terapie innovative. A rassicurare sono state le ultime dichiarazioni di Magrini, secondo cui il governo italiano avrebbe individuato un fondo apposito per finanziare l’acquisto dei monoclonali.

«Avremo una disponibilità economica in grado di coprire decine di migliaia di pazienti» ha assicurato, «ci sono almeno tre o quattro aziende in fase 3 avanzata e altre già in via di sviluppo». Dal ministero della Salute fanno sapere che nel decreto Agosto in riconversione sono stati indicati 80 milioni di euro per tutti i monoclonali per il 2020, 300 milioni per il 2021.

Una parte dei soldi saranno destinati alla ricerca per avere monoclonali italiani, mentre gli altri serviranno per acquistare le dosi. Secondo quanto assicurato da Aifa e ministero, dunque, il Paese sarebbe pronto a munirsi della preziosa cura. E a rassicurare era stato giorni fa anche lo stesso capo del team di ricerca Rino Rappuoli, coordinatore del Monoclonal Antibody Discovery (Mad) Lab.

«Il monoclonale che abbiamo realizzato è estremante potente. Saranno necessarie dosi basse: invece di funzionare in grammi pensiamo che funzioni con 100 milligrammi a dose. Quindi i costi saranno molto più accessibili. Non avranno ovviamente i prezzi bassi dei vaccini, ma si avvicinano», ha spiegato il professore. In attesa che le previsioni ottimistiche degli esperti si verifichino, la valutazione sui costi oggettivi della terapia monoclonale non disegna certo i tratti di una cura accessibile a tutti.

Sulla bilancia dei costi, oltre alla produzione, c’è un ulteriore elemento che concorrerebbe al prezzo oneroso ed è la modalità di somministrazione. Può avvenire solo attraverso iniezione, comportando quindi costi aggiuntivi per la presenza di personale sanitario. Non è ritenuta possibile la somministrazione per via orale: trattandosi di proteine verrebbero digerite e distrutte.

Anche l’Ema si fa attendere

Le autorizzazioni ai vaccini ci hanno abituato ad attendere prima di Aifa, l’opinione dell’Ente europeo per i medicinali. Come successo più volte, dopo l’ok di Ema al candidato in questione, anche l’Agenzia italiana a distanza di poche ore ha potuto procedere alla diffusione del proprio verdetto. Quello che vale per i vaccini non vale però per gli anticorpi. Trattandosi di una terapia e non di un siero antivirale, dopo la riunione straordinaria di ieri, secondo regolamento Aifa avrebbe potuto esprimersi in modo autonomo senza attendere l’ok a livello europeo.

Dopo non poche remore sulla penuria di dati disponibili, si dovrà capire se la linea definitiva seguita da Aifa sarà quella di un percorso autonomo anche per un tema complesso come quello dei monoclonali, o se la decisione alla fine sarà quella di voler attendere una conferma dall’ente internazionale.

Due giorni fa l’Agenzia europea ha difatti iniziato ad esaminare i dati sugli anticorpi monoclonali per il trattamento della Covid-19. Una decisione basata su risultati preliminari di uno studio che «indicherebbe un effetto benefico del medicinale nel ridurre la quantità di virus nel sangue (carica virale) in pazienti non ospedalizzati con Covid-19».

Il punto ancora più importante è che Ema ha avviato la cosiddetta “revisione continua”: la procedura per accelerare la valutazione di un farmaco promettente durante un’emergenza di salute pubblica. Un dettaglio non da poco che aveva suggerito già dall’inizio la volontà da parte dell’ente europeo di fornire prima dei tempi previsti un via libera dei farmaci in tutti gli Stati membri.

A conferma dell’intenzione è stata la notizia arrivata poche ore fa: oggi potrebbe essere il giorno del sì anche per Ema. Un indizio in più a favore dell’ipotesi sulla scelta di Aifa di non concedere il via libera nella giornata di ieri ma di attendere un imminente giudizio anche da parte dell’autorevole ente internazionale.

