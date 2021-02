Zaia sull’incarico a Draghi: «Non è l’unica soluzione, il popolo è sempre sovrano» – Il video

Il presidente della Regione Veneto: «Mattarella ha detto che non vede altre vie, non è così. La Costituzione è chiara»

«Il capo dello Stato ha detto che intravede come unica soluzione quella di un incarico a Mario Draghi. La prova provata è che se il dottor Draghi non accetta, oppure non trova una maggioranza per la fiducia, comunque non è l’unica soluzione». Così il governatore della Regione Veneto Luca Zaia parlando dell’incarico dato da Sergio Mattarella all’ex numero uno della Banca centrale europea. Secondo Zaia, «è scritto nella Costituzione: il popolo è sempre sovrano. Dopodiché», ha proseguito il presidente della Regione Veneto, «come valutare questa azione? Penso che sia fondamentale dire che ci sono due fasi: la fiducia, che non può prescindere dalla seconda fase, che è quella della progettualità».

Video: Agenzia Vista/Alexander Jakhnagiev

