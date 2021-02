Colpo di scena su libro di Casalino: anticipata la data di uscita dell’autobiografia del portavoce di Conte

Abbiamo una data. Il 16 febbraio uscirà per Piemme il libro di Rocco Casalino Il portavoce-La mia storia. A darne notizia è stata la casa editrice stessa. Solo ieri l’annuncio dello stop alla messa sul mercato dell’autobiografia per il protrarsi della crisi di Governo. «Rocco studia duramente, è il più bravo della classe, la matematica gli piace e gli riesce facile. Così, tornato in Italia, si iscrive alla facoltà di ingegneria», recita l’anteprima inserita nella newsletter della casa editrice del gruppo Mondadori. Una delle ipotesi, mai annunciata dall’editore, era l’arrivo in libreria del libro autobiografico, il 23 febbraio. «La data di uscita verrà definita nel rispetto del contesto della situazione del Paese» aveva detto il 2 febbraio all’Ansa il direttore generale di Piemme, Stefano Peccatori. Ora, invece, l’anticipo addirittura di una settimana.

