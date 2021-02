Via libera dal Parlamento europeo al regolamento sul Recovery Fund. Anche grazie alla Lega

Con 582 voti a favore, 40 contrari e 69 astenuti, il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva le regole che governano il Recovery fund, il Recovery e Resilience Facility (Rrf). A votare a favore sono stati anche i parlamentari europei della Lega, come annunciato dopo l’incontro tra la delegazione della Lega di Matteo Salvini con il presidente incaricato Mario Draghi.

«Preso atto dell’impegno che non ci sarà alcun aumento della pressione fiscale che la stagione dell’austerity è finalmente archiviata che si ridiscuteranno i vecchi parametri lacrime e sangue e che si aprirà una stagione nuova per l’utilizzo dei fondi del Recovery – si legge in una nota ufficiale rilasciata ieri dopo l’incontro con l’ex governatore della Bce -, prendiamo l’occasione per riportare l’Italia protagonista. Voteremo a favore del Recovery Resilience Facility per dare concretezza alla fase nuova che sta per iniziare».

