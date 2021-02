L’addio Di Battista al M5s, Paragone: «È una scelta sofferta per dire no all’ammucchiata» – Il video

L’ex-pentastellato commenta via Facebook la decisione di Di Battista: «Rispecchia quella che è la generosità di Alessandro. Questa volta ha detto: “basta, non riesco a mandare giù una ammucchiata del genere”»

«È una scelta che non ha bisogno di commenti. È una scelta che non solo si rispetta, ma rispecchia quella che è la generosità di Alessandro». Lo ha affermato, in una diretta sul suo profilo Facebook, il senatore Gianluigi Paragone parlando dell’addio di Alessandro Di Battista al M5s. L’ex-pentastellato ha sottolineato come Di Battista si sia reso «per alcun versi unico» con la scelta di «dire basta all’ammucchiata» finalizzata alla formazione del nuovo governo di Mario Draghi. «La sua scelta sottintende», ha poi concluso Paragone, «il fastidio nel vedere che il movimento a cui ha dedicato tempo, energia, passione e rabbia possa essere parte di una grande ammucchiata».

Video: Facebook/gianluigi.paragone

