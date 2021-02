La serie «The Last of Us» svela i suoi volti: Bella Ramsey e Pedro Pascal nei panni di Ellie e Joel

Pedro Pascal e Bella Ramsey saranno i protagonisti della serie Hbo The Last of Us, basata sulla saga omonima di videogiochi. La serie sarà prodotta da Craiz Mazin, creatore di Chernobyl, e coordinata da Neil Druckmann, direttore creativo del titolo videoludico. Nel corso del 2020 il network americano, in prossimità del lancio del secondo capitolo del gioco per Playstation 4, aveva fatto trapelare informazioni sui lavori per la realizzazione della serie. L’annuncio ufficiale è arrivato otto mesi dopo l’uscita di The Last of Us 2. Per i protagonisti la scelta è ricaduta sull’attore cileno-americano Pedro Pascal, già noto per i suoi ruoli in Narcos e in The Mandalorian, che interpreterà Joel, e sull’attrice 17enne Bella Ramsey, che sarà Ellie. Entrambi hanno recitato in Game of Thrones: Bella Ramsey nei panni di Lyanna Mormont, Pedro Pascal in quelli di Oberyn Martell, la Vipera Rossa.

Sull’adattamento non ci sono ancora indiscrezioni. Quella che è considerata come «la migliore serie di videogiochi per l’attuale generazione di console» è ambientata tra Seattle e il Texas. La trama parte dalla mutazione di un fungo che ha generato un’epidemia in tutti gli Stati Uniti. Questo organismo è in grado di infettare gli uomini e trasformarli in zombie aggressivi. Il fungo tra l’altro esiste davvero ma di solito attacca solo le formiche. Il primo capitolo è stato pubblicato nel 2013 per Playstation 3 dalla casa di sviluppo statunitense Naughty Dog, già nota per aver creato Crash Bandicoot, ed è ricco di spunti narrativi che toccano la sfera etica, sessuale e sociale dei personaggi. Lo scopo del gioco infatti è riuscire a sopravvivere. E per farlo bisognerà affrontare un commando di ribelli, gestire i traumi e gli impulsi dei protagonisti, oltre che risolvere enigmi capendo le conseguenze delle proprie scelte per lo sviluppo dell’avventura e il rapporto con i compagni.

