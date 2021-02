Impeachment, il Senato non sentirà altri testimoni. Il processo a Trump verso la sentenza

Dopo una breve sospensione, le parti hanno raggiunto un accordo per introdurre tra le prove le dichiarazioni di una sola testimone

Dietrofront al Congresso americano dove si sta svolgendo il processo di impeachment nei confronti di Donald Trump, accusato di aver incitato l’insurrezione del 6 gennaio. L’udienza ha ripreso dopo una breve sospensione e dovrebbe concludersi nelle prossime ore. Nel pomeriggio il Senato aveva votato a favore di una mozione che apriva alla possibilità di convocare testimoni e acquisire nuovi documenti, facendo presagire un allungamento del processo. Ma, dopo una breve pausa, le parti hanno raggiunto un accordo per introdurre tra le prove le dichiarazioni scritte di una sola testimone, la deputata repubblicana Jaime Herrera Beutler, che ieri aveva aggiunto dei nuovi dettagli sull’assedio al Campidoglio.

La testimonianza di Beutler

Beutler, 42 anni, rappresentante dello stato di Washington, ha raccontato che il leader del suo partito alla Camera, Kevin McCarthy, le aveva riferito di una telefonata avvenuta durante l’assalto al Congresso nella quale Trump si era schierato a favore dei suoi supporter. Alla richiesta di McCarthy di placare gli animi dei suoi sostenitori e fermare l’assalto al Campidoglio, Trump avrebbe risposto: «Martin, credo che quelle persone siano più arrabbiate di te per le elezioni». Per l’accusa si tratta di «un ulteriore elemento critico di prove a sostegno [dell’accusa ndr]» che comunque aveva già «provato il proprio caso».

Dopo la sospensione, l’accordo

Dopo il voto al Senato i legali di Trump erano insorti, condannando quello che a loro avviso era un tentativo affrettato di deragliare il processo e minacciando di chiamare oltre 300 persone a testimoniare. Così, durante la sospensione dell’udienza è stato raggiunto un accordo per introdurre tra le prove le dichiarazioni scritte di Beutler, che sono state lette in aula. Visto che non è stata chiesta nessun’altra deposizione, si è passati direttamente alle argomentazioni conclusive a cui dovrebbe seguire il voto nelle prossime ore.

