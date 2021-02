Coronavirus, tornano ad aumentare i decessi: 258 (ieri 221). In lieve calo gli ingressi in terapia intensiva

Il bollettino del 15 febbraio

Sono 258 i decessi da Coronavirus segnalati in Italia nelle ultime 24 ore. Stando al bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute il numero totale di decessi per Covid sale così a 93.825. I nuovi casi registrati da ieri sono invece +7.351 con 179.278 tamponi, in chiara diminuzione rispetto a ieri quando i nuovi casi erano stati +11.068 ma con 205.642 test eseguiti. Le persone attualmente positive al virus in Italia sono 398.098. Non accadeva dal 2 novembre scorso che scendesse sotto quota 400 mila.

La situazione negli ospedali italiani

Le persone ospedalizzate nei reparti ordinari italiani sono ad oggi 18.515, in leggero aumento rispetto a ieri quando il totale era 18.449. Ci sono ancora 2.089 persone in terapia intensiva (ieri erano 2.085), con 122 nuovi ingressi in 24 ore (i nuovi ingressi erano stati 126 ieri). Sono invece 377.494 gli italiani e le italiane isolate a domicilio. Le guarigioni toccano quota 2.237.290 rispetto ai 2.225.519 di 24 ore fa, per un aumento di +11.171.

Tamponi e tasso di positività

Sono stati +179.278 i tamponi eseguiti da ieri, quando l’incremento era stato di +205.642 (+290.534 due giorni fa). Scende il tasso di positività: oggi è 4,1% contro il 5,3% di ieri.

Ieri e oggi

Indice di gravità

Ultimi 10 giorni

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

Grafiche a cura di Vincenzo Monaco

Leggi anche: