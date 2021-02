Ricciardi non cede: «Il vecchio governo voleva convivere col virus: abbiamo avuto morti ed economia affossata. Ora lockdown breve e mirato»

L’ex presidente dell’Iss spera che la nuova strategia del governo sia no Covid e «ci riporti a una prospettiva di normalità in tempi ragionevoli»

La variante inglese si trasmette molto velocemente, quella brasiliana può dare origine a reinfezioni e quella sudafricana limita l’efficacia del vaccino di AstraZeneca. Per Walter Ricciardi sono questi i grandi ostacoli per superare la seconda ondata e far scendere la curva dei contagi. Il consulente del ministro della Salute chiede da tempo, con più forza negli ultimi giorni, un lockdown duro a livello nazionale: «Roberto Speranza ha sempre accolto i miei suggerimenti», dice Ricciardi in un’intervista al Messaggero. «Nel precedente governo, però, trovava un muro, trovava la linea di chi voleva convivere con il virus. Questo ha causato decine di migliaia di morti e ha affondato l’economia», dichiara l’ex presidente dell’Iss. «Spero – aggiunge – che la strategia del nuovo governo sia no Covid che ci riporti a una prospettiva di normalità in tempi ragionevoli».

E la soluzione per Ricciardi è solo una: quella di una chiusura generalizzata a livello nazionale: «Dobbiamo limitare la circolazione del virus al di sotto dei 50 casi ogni 100mila abitanti. Deve durare il tempo necessario a tornare a questo dato di incidenza». Il professore d’igiene all’università Cattolica non si sbilancia sulla durata: «Potrebbero volerci due, tre, quattro settimane».

Sul fronte vaccinazioni, il modello da seguire nei prossimi mesi è per Ricciardi quello israeliano con centri diffusi, e sfruttando grandi spazi come palasport, palestre, drive-through: «Ci dobbiamo preparare per vaccinare 250-300mila persone al giorno, pare che il presidente Draghi abbia ipotizzato di arrivare anche a 500mila, ma io mi accontenterei di 300mila. Ma dobbiamo organizzarci ora».

