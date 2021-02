Coronavirus, 336 decessi in 24 ore. Aumentano i ricoveri giornalieri in terapia intensiva: 154 (ieri 122)

Il bollettino del 16 febbraio

Aumentano i decessi da Coronavirus. Stando all’ultimo bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute sono 336 le morti per Covid registrate in Italia nelle ultime 24 ore, per un totale di 94.171 dall’inizio dell’epidemia. Ieri i decessi erano stati 258. Aumentano anche i positivi ma con più tamponi: sono +10.386 i nuovi casi di Coronavirus con 274.019 tamponi. Ieri erano stati +7.351 con 179.278 tamponi. Il numero di persone attualmente positive al virus in Italia rimane sotto la soglia dei 400 mila: sono 393.686.

La situazione negli ospedali italiani

I nuovi ingressi in terapia intensiva sono in aumento rispetto a ieri: 154 in 24 ore, contro i 122 nuovi ingressi del 15 febbraio. In totale le persone ricoverate in rianimazione sono 2.074, i pazienti ricoverati con sintomi 18.463 e le persone in isolamento domiciliare 373.149. Le guarigioni toccano quota 2.251.734 rispetto ai 2.237.290 di 24 ore fa, per un aumento di +14.444.

Tamponi e tasso di positività

Sono stati +274.019 i tamponi eseguiti da ieri, quando l’incremento era stato di +179.278. Scende ancora il tasso di positività: oggi è 3,7% contro il 4,1% di ieri.

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

