La classifica dei migliori allenatori di questo secolo: Mourinho in testa, Ancelotti meglio di Capello – Il video

Si sa, i numeri non sono tutto, specie nel calcio. Dietro le cifre, infatti, ci sono le emozioni e le sfumature che vanno oltre il risultato. Ma conta anche vincere. E i dieci allenatori inseriti nella classifica dei migliori tecnici calcistici del XXI secolo dalla Internationl Federation of Football History ne sanno qualcosa. Nata nel 1984 con sede a Lipsia, la International Federation of Football History and Statistic (Iffhs), è un’organizzazione riconosciuta dalla Fifa che dal 1991 pubblica periodicamente classifica sui migliori calciatori, squadre di club e allenatori, basandosi esclusivamente sulla raccolta di dati e statistiche.

In quella per i migliori manager dal 2001 al 2020 a prevalere è l’ex-nerazzurro José Mourinho, che ha superato il ct della Germana campione del Mondo nel 2014, Joachim Low, giunto secondo. Sul podio, a pari merito, la leggenda del Manchester United, Sir Alex Ferguson, e l’allenatore che ha riportato il Barcellona a dominare in Spagna e in Europa, Pep Guardiola. Per trovare il primo italiano bisogna arrivare al sesto posto, dove c’è Carlo Ancelotti, seguito da Fabio Capello, fuori dalla top ten.

Video: YouTube

Leggi anche: